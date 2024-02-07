Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş üçgenine dikkat! Uykuları kaçıracak haberi verdi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından deprem riski altında olan 3 ilin ismini açıkladı.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada deprem riskinin en yüksek olduğu üç ili açıkladı. Prof. Dr. Ercan, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı X'te şunları paylaştı:
“Doğu Anadolu'daki kırık alanları arasında depreme en yatkın yerler şunlardır: 1. Erkenek odağı: Malatya-Adıyaman-Gölbaşı üçgeni, 2. Kahramanmaraş-Narlı-Türkoğlu üçgeni, 3. Bingöl-Karlıova-Genç üçgenidir."