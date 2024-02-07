Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş üçgenine dikkat! Uykuları kaçıracak haberi verdi

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından deprem riski altında olan 3 ilin ismini açıkladı.

Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş üçgenine dikkat! Uykuları kaçıracak haberi verdi
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada deprem riskinin en yüksek olduğu üç ili açıkladı. Prof. Dr. Ercan, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı X'te şunları paylaştı:

Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş üçgenine dikkat

“Doğu Anadolu'daki kırık alanları arasında depreme en yatkın yerler şunlardır: 1. Erkenek odağı: Malatya-Adıyaman-Gölbaşı üçgeni, 2. Kahramanmaraş-Narlı-Türkoğlu üçgeni, 3. Bingöl-Karlıova-Genç üçgenidir." 

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