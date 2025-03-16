Çanakkale Zaferi Anma Konseri İstanbul'da

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümüne dikkat çekmek amacıyla "Çanakkale Zaferi Anma Konseri" düzenledi.

Hasan Niyazi Tuna yönetimindeki İDSO, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği konserde, Oğuzhan Balcı'nın bestesi ve Yavuz Demir'in librettosu ile hayat bulan "Yankılı Tepeler" adlı senfonik şiiri seslendirdi.

Konserin büyülü atmosferine, koro şefi Kübra Şenyaylar, Koro İstanbul sanatçıları, soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Barış Yanç, bariton Arda Aktar ve anlatıcı Volkan Severcan da katkıda bulundu.

Yaklaşık bir saat süren bu özel konseri izlemeye gelenler arasında Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez de yer aldı.

Konserin ardından Vali Toraman, şef Hasan Niyazi Tuna'ya çiçek takdim ederek teşekkür etti.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Zaferi Anma Konseri" verdi.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Zaferi Anma Konseri" verdi.