Altın Portakal'da 'Barselo' Gösterimi: Erdem Yener Söyleşide

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan Barselo filminin gösterimi gerçekleştirildi. Festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde film gösterimleri, söyleşi ve panellerle devam ediyor.

Gösterim ve söyleşi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen gösterimin ardından yönetmen Erdem Yener ve oyuncuların katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Filmin başrollerinde Ahmet Varlı, Naz Çağla Irmak, Dolunay Soysert, Bora Karakul, Özlem Öçalmaz ve Burak Can Aras yer alıyor.

Söyleşide konuşan yönetmen Erdem Yener, filmin ilk çalışması olduğunu ve yapımın 18 iş gününde çekildiğini belirtti. Yener, filmin doğası hakkında, "Otogardaki olaylardan esinlenerek bazen gerçek bazen kurgusal hikayeden oluşan sert bir film oldu" ifadelerini kullandı.

Filmin senaristi Alper Kul, yapımın kadın ve çocuk istismarı teması üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Oyuncu Naz Çağla Irmak ise böyle bir ekiple çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söyleşiye ayrıca Ahmet Varlı, Burak Can Aras, Özlem Öçalmaz ve Bora Karakul da katıldı.

Film Konusu

"Büyük şehrin büyük otogarının görünen yüzünde alışılmış kalabalık. Görünmeyen yüzünde ise akşamın çökmesi ile kötülüklerin üzerinin örtülmesi bekleniyor. İki otobüs şoförü arkadaş, genç muavinin 'ilk deneyimi' için otogarın alt katlarında gizlenmiş bir eğlence evine giderler. Herkesin farklı hesaplarla başladığı bu tek gecelik eğlence, kartopu efektine sahip bir tempoyla herkesi şaşırtacak bir sona doğru sürüklenir."

Festival programı kapsamında gösterimler ve söyleşiler sürüyor; izleyiciler filmler hakkında yönetmen ve oyuncularla doğrudan sohbet etme fırsatı buluyor.

