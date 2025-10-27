Altın Portakal'da 'Barselo' Gösterimi: Erdem Yener Söyleşide

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal'da Erdem Yener'in 'Barselo' filmi gösterildi; yönetmen, oyuncu ve senarist söyleşileri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 02:01
Altın Portakal'da 'Barselo' Gösterimi: Erdem Yener Söyleşide

Altın Portakal'da 'Barselo' Gösterimi: Erdem Yener Söyleşide

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan Barselo filminin gösterimi gerçekleştirildi. Festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde film gösterimleri, söyleşi ve panellerle devam ediyor.

Gösterim ve söyleşi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen gösterimin ardından yönetmen Erdem Yener ve oyuncuların katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Filmin başrollerinde Ahmet Varlı, Naz Çağla Irmak, Dolunay Soysert, Bora Karakul, Özlem Öçalmaz ve Burak Can Aras yer alıyor.

Söyleşide konuşan yönetmen Erdem Yener, filmin ilk çalışması olduğunu ve yapımın 18 iş gününde çekildiğini belirtti. Yener, filmin doğası hakkında, "Otogardaki olaylardan esinlenerek bazen gerçek bazen kurgusal hikayeden oluşan sert bir film oldu" ifadelerini kullandı.

Filmin senaristi Alper Kul, yapımın kadın ve çocuk istismarı teması üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Oyuncu Naz Çağla Irmak ise böyle bir ekiple çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söyleşiye ayrıca Ahmet Varlı, Burak Can Aras, Özlem Öçalmaz ve Bora Karakul da katıldı.

Film Konusu

"Büyük şehrin büyük otogarının görünen yüzünde alışılmış kalabalık. Görünmeyen yüzünde ise akşamın çökmesi ile kötülüklerin üzerinin örtülmesi bekleniyor. İki otobüs şoförü arkadaş, genç muavinin 'ilk deneyimi' için otogarın alt katlarında gizlenmiş bir eğlence evine giderler. Herkesin farklı hesaplarla başladığı bu tek gecelik eğlence, kartopu efektine sahip bir tempoyla herkesi şaşırtacak bir sona doğru sürüklenir."

Festival programı kapsamında gösterimler ve söyleşiler sürüyor; izleyiciler filmler hakkında yönetmen ve oyuncularla doğrudan sohbet etme fırsatı buluyor.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal...

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Barselo" filminin gösterimi yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösteriminin ardından film ekibinin katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal...

İLGİLİ HABERLER

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Portakal'da 'Barselo' Gösterimi: Erdem Yener Söyleşide
2
YTB "Bir Dünya Edebiyat Ödülleri" Bursa'da sahibini buldu
3
Giresun'da 3. Geleneksel Otçu Göçü Şenliği Coşkusu
4
Cami Tadilatında Ceza Çekiyor
5
62. Antalya Altın Portakal'da 'Sahibinden Rahmet' Gösterimi
6
Rize'de 'Laz Ralli'de 57 Yarışçıyla Tahta Arabalar Yağmura Rağmen Yarıştı
7
Malatya'da Kayısı Bahçeleri Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi