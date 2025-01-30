Malatyalı Gassallar 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılını Anlatıyor

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı

Malatya'da çalışan gassallar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası mesleki hayatlarının en zor dönemini geride bıraktı. Depremin ardından ailelerini ve sevdiklerini geride bırakarak görev yerlerine koşan gassallar, "gönül işi" olarak tanımladıkları mesleklerini büyük bir özveriyle icra etti.

Mikail Dalkılıç'ın Anıları

Gassal Mikail Dalkılıç, AA muhabirine verdiği demeçte, depremden sonra eşi ve üç çocuğunu babasının evine bıraktığını ve ardından iş yerine geldiğini belirtti. İlk olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki cenazeleri mezarlığa taşıdıklarını ifade eden Dalkılıç, "Saat 08.00'e kadar cenazeleri taşıdık. Sonrasında gassallık yapmaya başladık. Aile bireyleri gelene kadar cenazelerimizi en güzel şekilde hazırladık" dedi.

Dalkılıç, en zor anları olarak çok yakın bir arkadaşı Sinan'ı yıkamak olduğunu ifade ederek, "Arkadaşımı yıkarken büyük zorluk çektim. Rabb'im rahmet eylesin hepsine, bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.

15 Gün Süren Zorlu Süreç

Dalkılıç, "15 gün boyunca mezarlıktan ayrılmadık, başımızı yastığa koymadık, dinlenmek için araç köşelerinde uyuduk. Ailemle çok geç görüşme imkanı buldum. Televizyonda deprem haberlerini izlerken boğazımda bir düğüm hissettim" diye konuştu.

Tülay Kutlu'nun Hisleri

Gassal Tülay Kutlu, 6 yıldır bu mesleği severek yaptığını ve deprem sırasında büyük acılar çektiğini dile getirdi. "Çok zordu, aileler kaybolmuştu, insanlar yas tutuyordu. Karşılaştığımız o görüntüler ağır bir yük taşıyordu" dedi. Özellikle yakın arkadaşıyla yaşadığı acının tarif edilmez olduğunu belirten Kutlu, "Sevdiğim insanları o teneşirde görmek beni derinden etkiledi" şeklinde konuştu.

Büyük İşbirliği ve Sabır

Gassal Aydın Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendilerine büyük destek verdiğini söylerken, "Bir kadın, iki kız kardeşini ve ailesini kaybetmişti, ama gözünde yaş yoktu. Bu, Allah'ın insana bahşettiği büyük bir sabırdı" dedi. Gassal Mehmet Kuşbey ise 12 yaşındaki bir çocuğun cenazesini yıkarken duyduğu derin acıyı anlattı.

Yıkımlar, kayıplar ve acılarla dolu o günlerde gassallar, mesleklerine duydukları sevgi ve özveri ile zor günleri mümkün olduğunca hafifletmeye çalıştılar.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki gassallar, meslek hayatlarının en "zorlu ve uzun" dönemini depremden sonra yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki gassallar, meslek hayatlarının en "zorlu ve uzun" dönemini depremden sonra yaşadı.