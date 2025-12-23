Manisa TSO, Gülşah Durbay Anısına Lokma Hayrı Düzenledi

Manisa TSO Hizmet Binası önünde geniş katılımla gerçekleştirildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı merhume Gülşah Durbay anısına lokma hayrı düzenledi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Lokma hayrına Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Anıl Ceylan, Manisa TSO yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar iştirak etti.

Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Şehzadeler Belediye Başkanımız merhume Gülşah Durbay’ı rahmet, saygı ve özlemle anmak amacıyla Odamız Hizmet Binası önünde bir lokma hayrı düzenledik. Görev süresi boyunca Manisa’ya ve Şehzadeler ilçemize hizmet etmeyi bir sorumluluk değil, bir gönül işi olarak gören Gülşah Durbay; çalışkanlığı, samimiyeti ve halkla kurduğu güçlü bağ ile Manisalıların gönlünde müstesna bir yer edinmiştir" dedi.

Yılmaz, Durbay’ın yerel yönetim anlayışına kattığı değerler, sosyal duyarlılığı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla her zaman saygıyla hatırlanacağını vurgulayarak, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimize emek vermiş, Manisa’nın gelişimine katkı sunmuş her isme sahip çıkmayı ve onları vefa ile anmayı kurumsal bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz lokma hayrı sadece bir ikram değil, aynı zamanda ortak hafızamızın, birlik ve beraberlik duygumuzun güçlü bir ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, hayra katılım sağlayan tüm vatandaşlara ve protokol üyelerine teşekkür ederek, "Bu vesileyle merhume Gülşah Durbay’a bir kez daha Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" şeklinde konuştu.

