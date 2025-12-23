DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,72 -0,71%
ALTIN
6.175,14 -1,17%
BITCOIN
3.756.669,72 0,75%

Manisa TSO, Gülşah Durbay Anısına Lokma Hayrı Düzenledi

Manisa TSO, merhume Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına Hizmet Binası önünde lokma hayrı düzenledi; protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:58
Manisa TSO, Gülşah Durbay Anısına Lokma Hayrı Düzenledi

Manisa TSO, Gülşah Durbay Anısına Lokma Hayrı Düzenledi

Manisa TSO Hizmet Binası önünde geniş katılımla gerçekleştirildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı merhume Gülşah Durbay anısına lokma hayrı düzenledi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Lokma hayrına Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Anıl Ceylan, Manisa TSO yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar iştirak etti.

Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Şehzadeler Belediye Başkanımız merhume Gülşah Durbay’ı rahmet, saygı ve özlemle anmak amacıyla Odamız Hizmet Binası önünde bir lokma hayrı düzenledik. Görev süresi boyunca Manisa’ya ve Şehzadeler ilçemize hizmet etmeyi bir sorumluluk değil, bir gönül işi olarak gören Gülşah Durbay; çalışkanlığı, samimiyeti ve halkla kurduğu güçlü bağ ile Manisalıların gönlünde müstesna bir yer edinmiştir" dedi.

Yılmaz, Durbay’ın yerel yönetim anlayışına kattığı değerler, sosyal duyarlılığı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla her zaman saygıyla hatırlanacağını vurgulayarak, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimize emek vermiş, Manisa’nın gelişimine katkı sunmuş her isme sahip çıkmayı ve onları vefa ile anmayı kurumsal bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz lokma hayrı sadece bir ikram değil, aynı zamanda ortak hafızamızın, birlik ve beraberlik duygumuzun güçlü bir ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, hayra katılım sağlayan tüm vatandaşlara ve protokol üyelerine teşekkür ederek, "Bu vesileyle merhume Gülşah Durbay’a bir kez daha Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" şeklinde konuştu.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO), GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAYATINI KAYBEDEN ŞEHZADELER BELEDİYE...

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO), GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAYATINI KAYBEDEN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI MERHUME GÜLŞAH DURBAY ANISINA LOKMA HAYRI DÜZENLEDİ. MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAYRA ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO), GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAYATINI KAYBEDEN ŞEHZADELER BELEDİYE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salihli Kurttutan'da HİS Göleti: Hayvanlara Su, Yangına Hazırlık
2
Kapalı Çarşı’da Harput Musikisiyle Nostalji Canlanıyor
3
Melikgazi Belediyesi 2025'te 130 bin ton asfaltla 80 km yol tamamladı
4
ETÜ, YÖK 2025 Raporunda İstikrarlı Yükselişini Sürdürüyor
5
Kızılay Muş Şubesi: Günlük Bin Kişiye Üç Çeşit Sıcak Yemek
6
Eskişehir'de Erenköy Mahallesi'ne Fırın Evi — İnönü Belediyesi'nden Yeni Proje
7
ES-UDER: Eskişehir'de 55 Ülkeden Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi