Marakeş, 2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti Olacak

Fas’ın kültürel kalbi Marakeş, 2025 yılında düzenlenecek olan İslam Dünyası Gençlik Başkenti etkinliklerine ev sahipliği yapacak. İlk açılış töreni, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 48’den fazla ülkeden yaklaşık 200 gencin katılımıyla gerçekleşti.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, törende yaptığı konuşmada, Marakeş’in kültürel direncine dikkat çekerek, bu şehrin İslam dünyasında gençlik temelli gelişim açısından önemli bir yerde olduğunu vurguladı. Ayhan, “Gençler, sadece geleceğin liderleri değil, aynı zamanda bugünün kalkınma aktörleri ve barış inşa edicileridir. Programlarımız, uzun vadeli kalkınmayı hedeflerken gençlere kimlik, amaç ve umut kazandırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ayhan, Filistinli gençlerle dayanışmalarını belirterek, “Onurlu mücadelelerinde Filistinli genç kardeşlerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Seslerini uluslararası arenada duyurmak bizim asli sorumluluğumuzdur” dedi.

Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Mehdi Bensaid, Marakeş’in 2025 için 'Gençlik Başkenti' ilan edilmesinin önemini vurgulayarak, “Bu tarihî şehir, yüzyıllar boyunca düşünsel, kültürel ve sanatsal ışık saçmış bir merkez olmuştur,” diye konuştu.

Bensaid, etkinliklerin Kral 6. Muhammed’in vizyonu ile örtüştüğüne dikkat çekerek, gençliğin kalkınma ve istikrarda kritik bir ortak olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. “Bu platform, genç arkadaşların kendilerini ifade edebilecekleri ve kalkınma süreçlerine katkı sağlayabilecekleri bir alan sunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Aftab Ahmed, gençlerin barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın inşasında kilit ortaklar öneminde olduğunu belirtti. İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO) Genel Direktörü Salim el-Malik ise Marakeş’in tarihsel ve kültürel mirasının bu buluşma için neden bu kadar uygun olduğunu açıkladı.

Açılış etkinliklerine Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ve birçok akademisyenin katılımıyla yapılan etkinlikler, 5 Aralık 2025’e kadar devam edecek. Açılış forumu “İslam Dünyasında Gençlik: COVID-19 Sonrası Zorluklar” temasıyla düzenleniyor. Forum, “COVID-19’un gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri”, “pandemi sonrası ekonomik katılım” ve “dijital çağda gençlik” konularında çeşitli paneller sunacak.

Etkinlikler, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra demokrasi, barış, güvenlik, kültürel kimlik ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda tematik forumlar da içerecek. Marakeş, yıl boyunca liderlik kampları, girişimcilik buluşmaları, gönüllülük projeleri, yapay zekâ ve dijital dönüşüm atölyelerine de ev sahipliği yapacak.

Fas’ın tarih kenti Marakeş, “2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti” etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Programın açılış töreni, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 48’i aşkın ülkeden yaklaşık 200 gencin katılımıyla gerçekleştirildi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, törende konuşma yaptı.

Fas’ın tarih kenti Marakeş, “2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti” etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Programın açılış töreni, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 48’i aşkın ülkeden yaklaşık 200 gencin katılımıyla gerçekleştirildi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, törende konuşma yaptı.