MEB Öğretmenevleri Personel Alımı İlanları Yayımlandı: Aşçı, Temizlik Görevlisi ve Garson Kadroları İçin Başvuru Şartları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenevlerinin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla aşçı, temizlik görevlisi, aşaçı yardımcısı, garson ve çeşitli diğer pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre, kamu işçisi olarak istihdam edilecek personeller için başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve diğer detaylar haberimizde yer almaktadır.

MEB PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE BAŞVURU DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli öğretmenevlerinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacaktır. Aşağıda, farklı illerdeki öğretmenevleri ve alınacak personel sayısı ile ilgili detaylar verilmiştir:

ADANA CEYHAN ÖĞRETMENEVİ VE ASO KAMU İKTİSADİ İŞLETMESİ

Son Başvuru Tarihi: 03.09.2024

03.09.2024 Kontenjan: 3 Aşçı Yardımcısı

3 Aşçı Yardımcısı İlan Detayları: İlan Linki

MALATYA DOĞANŞEHİR ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Son Başvuru Tarihi: 30.08.2024

30.08.2024 Kontenjan: 5 Aşçı Yardımcısı

5 Aşçı Yardımcısı İlan Detayları: İlan Linki

MERSİN MUT ÖĞRETMENEVİ VE ASO

Son Başvuru Tarihi: 01.09.2024

01.09.2024 Kontenjan: 4 Aşçı, 1 Gıda Mühendisi, 3 Resepsiyon Görevlisi, 11 Temizlik Görevlisi

4 Aşçı, 1 Gıda Mühendisi, 3 Resepsiyon Görevlisi, 11 Temizlik Görevlisi İlan Detayları: İlan Linki

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

MEB tarafından yayımlanan kamu işçi alımı ilanına başvuru yapacak adayların şu şartları sağlaması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

KPSS ŞARTI YOK!

Adayların başvuru yapabilmesi için herhangi bir KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) şartı aranmayacaktır. Ancak başvuruların açık iş sayısının 4 katından fazla olması durumunda noter kurası yapılacaktır.

YAŞ ŞARTI NEDİR?

Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş ve 60 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. Bu yaş aralığında olan tüm adaylar başvuru yapabilecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar doğrultusunda yapılacaktır. Adayların ilanların detaylarına İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşmaları ve başvuru sürecini takip etmeleri önemlidir.

ADANA TUFANBEYLİ ÖĞRETMENEVİ VE ASO İKTİSADİ İŞLETMESİ

Son Başvuru Tarihi: 02.09.2024

02.09.2024 Kontenjan: 1 Aşçı, 1 Gıda Mühendisi/Diyetisyen/Kimyager, 1 Yemek Dağıtım Elemanı/Şoför, 2 Bulaşıkçı

1 Aşçı, 1 Gıda Mühendisi/Diyetisyen/Kimyager, 1 Yemek Dağıtım Elemanı/Şoför, 2 Bulaşıkçı İlan Detayları: İlan Linki

DÜZCE AVNİ AKYOL ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU

Son Başvuru Tarihi: 29/08/2024

29/08/2024 Kontenjan: 1 Bulaşıkçı, 2 Aşçı Yardımcısı

1 Bulaşıkçı, 2 Aşçı Yardımcısı İlan Detayları: İlan Linki

İŞ BAŞVURUSU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken en önemli husus, ilanlarda belirtilen son başvuru tarihlerini kaçırmamaktır. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacak olup, elden veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

UŞAK ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

Son Başvuru Tarihi: 02.09.2024

02.09.2024 Kontenjan: 3 Aşçı, 2 Aşçı Yardımcısı, 1 Bulaşıkçı, 2 Bulaşıkçı, 3 Resepsiyonist, 3 Kat Görevlisi, 1 Gıda Mühendisi, 7 Garson

3 Aşçı, 2 Aşçı Yardımcısı, 1 Bulaşıkçı, 2 Bulaşıkçı, 3 Resepsiyonist, 3 Kat Görevlisi, 1 Gıda Mühendisi, 7 Garson İlan Detayları: İlan Linki

BAŞVURU İÇİN BELGELER NELERDİR?

Başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı aranmasa da, çeşitli belgeler istenecektir. Bu belgeler arasında kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, sağlık raporu gibi belgeler yer alabilir. Başvuru sürecinin doğru ve eksiksiz tamamlanabilmesi için İŞKUR'da belirtilen tüm belgelerin hazırlanması önemlidir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenevleri için yaptığı bu personel alımları, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru yaparak kamu işçisi olarak MEB bünyesinde istihdam edilme şansını yakalayabilirler.