MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bilişim teknolojileri alanında uzman kadroları güçlendirmek amacıyla yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, sözleşmeli olarak çeşitli uzmanlıklarda bilişim personeli alımı yapılacak. KPSS puanı ile veya KPSS’siz başvuru yapılabilecek bu alımlarda, adayların başvurularını belirlenen tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. İşte başvuru şartları, kontenjanlar ve süreçle ilgili tüm detaylar.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

MEB’in bilişim personeli alımı için başvurular, Eylül ayında alınmaya başlanacak. Başvurular, 23 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 27 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular yalnızca online olarak kabul edilecek ve adayların e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekecek.

BAŞVURU ADRESİ:

Başvurular, e-Devlet Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar, başvurularını şu adresten yapabilirler:

https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MEB, sözleşmeli personel alımı yaparken adayların başvuru koşullarını karşılamasını zorunlu tutuyor. Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi kapsamında belirtilen şartlar geçerli olacak. İşte temel başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunu bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik görevini tamamlamış olmak.

LİSANS MEZUNİYETİ ŞARTI

Belirli kadrolar için adaylardan ek şartlar isteniyor. Bunların başında, en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olma şartı geliyor. Özellikle bilişim teknolojileri ve mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar, bu kadrolara başvurabilecekler.

KPSS İLE VEYA KPSS’SİZ BAŞVURU İMKANI

MEB’in bu personel alımlarında KPSS puanı ile başvuru yapma imkanı sunulurken, bazı pozisyonlar için KPSS olmadan da başvuru yapılabilecek. Ancak, KPSS puanı olmayan başvurular özel bir değerlendirme kriterine tabi olacak. KPSS puanıyla başvuru yapacak adayların 2022 veya 2023 KPSS sınavlarından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

KPSS PUANI İLE BAŞVURU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

KPSS puanıyla başvuran adayların değerlendirmesi, %70 KPSS puanı ve %30 YDS puanı üzerinden yapılacak. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı, başvuran adayların dil bilgisi düzeyine göre ek bir avantaj sağlayacak.

ve üzerinden yapılacak. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı, başvuran adayların dil bilgisi düzeyine göre ek bir avantaj sağlayacak. KPSS’siz başvurularda ise KPSS puanı 70 olarak kabul edilecek ve YDS puanı dikkate alınmayacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KONTENJANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, bilişim teknolojileri alanında toplamda 22 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, belirli uzmanlık alanlarında yapılacak ve kadrolar, bilişim dünyasının çeşitli dallarında uzmanlık gerektiren pozisyonları kapsayacak. İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar:

1 Kıdemli Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (iOS),

1 Kıdemli Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (Android),

2 Yazılım Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı,

1 Kıdemli Network Altyapı ve Konfigürasyon Uzmanı,

1 Network Uzmanı.

Toplamda 6 bilişim personeli bu uzmanlık alanlarında istihdam edilecek. Diğer pozisyonlarla birlikte toplam kontenjan 22 olacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE TAKVİMİ

Başvurular, belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılacak. Adayların başvurularını doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. MEB, başvuru sonuçlarını ve sınav tarihlerini de duyurmuş durumda. İşte önemli tarihler:

Başvuru Tarihleri: 23 - 27 Eylül 2024

23 - 27 Eylül 2024 Sınava Girecek Adayların İlanı: 18 Ekim 2024

18 Ekim 2024 Sözlü/Uygulamalı Sınav Tarihleri: 4 - 8 Kasım 2024

Bu takvime göre, başvuru sonuçlarının ardından adaylar, belirlenen tarihlerde sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli bilişim personeli alımı için MEB tarafından yapılacak sınavlar iki aşamadan oluşacak. Adaylar, sözlü sınav ve uygulamalı sınav olmak üzere iki ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak. Sözlü sınavda, adayların genel bilgi düzeyleri ve mesleki yetkinlikleri test edilecek. Uygulamalı sınav ise adayların pozisyonlara uygun teknik becerilerini ölçmek amacıyla yapılacak.

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuruların sadece e-Devlet üzerinden yapılacağı ve herhangi bir evrak teslimi yapılmayacağı vurgulanıyor. Adayların başvuru formunu dikkatle doldurması ve tüm bilgilerin doğruluğunu teyit etmesi önemlidir. Başvuru sürecinde yanlış veya eksik bilgi verilmesi durumunda başvuru iptal edilebilir.

Ayrıca, başvuru sırasında adayların diploma bilgileri, KPSS ve YDS puanları gibi bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girmesi gerekiyor. Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra sınav süreci başlayacak.

MEB PERSONEL ALIMI İÇİN GELECEK BEKLENTİLERİ

MEB’in sözleşmeli bilişim personeli alımına olan talep her geçen gün artıyor. Türkiye’de bilişim sektörüne yapılan yatırımların artması ve dijital dönüşüm projelerinin hızlanmasıyla birlikte, bilişim uzmanlarına duyulan ihtiyaç da giderek büyüyor. MEB, bu süreçte uzman kadrolarını genişleterek dijital projelere daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeyi hedefliyor.

MEB’in bilişim personeli alımları, hem genç bilişim uzmanları hem de deneyimli profesyoneller için büyük fırsatlar sunuyor. KPSS puanı ile veya KPSS’siz başvuru imkanı, geniş bir aday kitlesine hitap ederken, bu pozisyonlarda yüksek maaşlar da cazip bir unsur olarak öne çıkıyor.