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Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Meclis, kış döneminde dar gelirli ailelere 3.000 TL ısınma desteği sağlanacağını açıkladı. İnegöl ve Denizli Belediyeleri yardım başvurularını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:01
Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı

Kış mevsimiyle birlikte artan enerji faturaları, dar gelirli vatandaşlar için zor bir dönem yaratıyor. Hükümetin yanı sıra yerel yönetimler de ısınma desteği ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Son olarak, İnegöl Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarını daha kolay atlatmaları için ısınma yardımı başlatacaklarını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin Isınma Desteği

İnegöl Belediyesi, soğuk günlerde yardıma muhtaç aileler için 3.000 TL ısınma desteği sağlamaya hazırlanıyor. Belediye, 425 aileye toplamda 1 milyon 275 bin TL tutarında destek sunacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Kış dönemi için ısınma yardımlarımız ailelerimize ulaştırıldı. Her yıl olduğu gibi, gıda, ısınma, sıcak yemek ve eğitim yardımları gibi birçok alanda destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Desteği

Denizli Belediyesi de kış döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olma amacıyla meclis toplantısında 1.000 TL tutarında ısınma yardımının gündeme geleceğini açıkladı. Horoz Kart sahibi olan ihtiyaç sahiplerinin yararlanacağı destek, 2024 yılı içinde verilmesi planlanıyor. Toplantıda, ilgili maddelerin görüşülmesi bekleniyor.

Belediyeler, kış mevsimi boyunca yapacakları destekleri açıklamaya devam ederken, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken adımları atmakta kararlı görünüyor.

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