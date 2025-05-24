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Melody Gardot, 8. Antalya Akra Caz Festivali'nde Büyüledi

Antalya'da düzenlenen Akra Caz Festivali'nde başarılı caz sanatçısı Melody Gardot sahne aldı ve müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 15:21
Melody Gardot, 8. Antalya Akra Caz Festivali'nde Büyüledi

Melody Gardot, 8. Antalya Akra Caz Festivali'nde Büyüledi

Antalya'da, caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Akra Caz Festivali bu yıl sekizinci kez müzikseverlerle buluştu. Festivalin sahnesinde, ABD'li caz sanatçısı Melody Gardot, dinleyicilere eşsiz bir performans sundu.

Festivalin Detayları ve Performans

Akra Otelleri tarafından düzenlenen festivalin konumu bu yıl Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesi oldu. Gardot, müzik kariyerine R&B, blues, pop ve cazın eşsiz birleşimi ile damga vurarak, festivali adeta aydınlattı.

Gardot'un duygusal sözleri

Özellikle yakın zamanda anne olmaya hazırlanan Gardot, konser sırasında duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Ev sahipliğiniz, cömertliğiniz ve sevginiz için çok teşekkürler. Biraz daha alkışlarsanız bebeğime rağmen buradan hiç gitmeyeceğim." Bu samimi ifadeler, dinleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Unutulmaz Bir Final

Konserin sonunda Gardot, memnuniyetle müzikseverlerle birlikte "Baby I'm A Fool For You" parçasını seslendirerek etkinliği muhteşem bir kapanış ile taçlandırdı.

Ulaşım Sponsoru Türk Hava Yolları

Festival, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru desteğiyle 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Antalya'daki müzikseverler, uluslararası sanatçıların sahne alacağı daha pek çok etkinliği kaçırmamalı!

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, ABD'li...

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, ABD'li caz sanatçısı Melody Gardot müzikseverlerle buluştu.

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, ABD'li...

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, ABD'li caz sanatçısı Melody Gardot müzikseverlerle buluştu.

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