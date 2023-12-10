Memur olmak için KPSS'siz fırsat geldi! Aile Bakanlığı 1044 memur alımı için başvuruları açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı memur alımı yapacak! İşte başvuru koşulları...

Memur olmak için KPSS'siz fırsat geldi! Aile Bakanlığı 1044 memur alımı için başvuruları açtı
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Devlet kurumlarının personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen alımlar kapsamında, Aile Bakanlığı önemli bir adım atarak KPSS şartı aramadan 1044 memur alımı yapacak. Bu haber, geniş bir aday havuzuna hitap ederek, farklı yetkinliklere sahip bireylere yeni istihdam fırsatları sunuyor.

Aile Bakanlığı, yıl boyunca farklı kadro ve pozisyonlarda alım ilanları duyurarak Türkiye genelinde hizmet veren önemli bir kurum olma özelliğini sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan 1044 memur alımı, KPSS şartının aranmamasıyla dikkat çekiyor ve adaylara geniş bir yelpazede görev yapma imkanı tanıyor.

Alınacak personellerin farklı alanlarda görev yapacak olması, Aile Bakanlığı'nın kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken, KPSS'siz alımın geniş kapsamlı bir istihdam olanağı sağlayacağı öngörülüyor. Adayların başvuruları, belirlenen şartları taşımaları koşuluyla 15 Aralık tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.

aile bakanlığı personel alımı

Bakanlık, yayınladığı duyuru ile gençlere umut verici bir adım atmış durumda. Sosyal hizmetler bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen KPSS sınav personel alımı ile devlet korumasındaki gençlerden oluşan 1044 kişilik kadro, kamuda istihdam edilecek. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılabilmesi, süreci daha erişilebilir kılıyor; ayrıca, e-devlet şifresi olmayan vatandaşlar PTT'den şifre alarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

Bu anlamda, Aile Bakanlığı'nın KPSS'siz memur alımı adaylar için önemli bir fırsat oluştururken, aynı zamanda kurumun hizmet kalitesini artırmak amacıyla attığı stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Başvuruların 15 Aralık'a kadar devam edeceği bu süreçte, geniş bir aday kitlesi, Aile Bakanlığı'nda çalışma şansını değerlendirebilecek.

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