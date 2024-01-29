Memur olmak isteyenin fırsat ayağına geldi! İçişleri Bakanlığı bu illerde memur alımı başlattı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN 75 MEMUR ALACAK! İŞTE BAŞVURU DETAYLARI

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak için 75 İl Planlama Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru şartları Resmi Gazete’de 15 Ocak 2024 tarihinde yayımlandı. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli kriterleri taşımaları ve belirlenen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerekiyor. İşte başvuru şartları ve detaylar





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında 75 İl Planlama Uzman Yardımcısı alacak. Alım yapılacak alanlar şöyle:

30 Kişi, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

5 Kişi, Hukuk Fakültesi

20 Kişi, İletişim Fakültesi

2 Kişi, Mimarlık (Mimarlık Programı)

18 Kişi, Mühendislik (12 İnşaat, 2 Makine ve 4 Elektrik Elektronik)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İçişleri Bakanlığı, memur alımı için başvuru yapacak adaylardan bazı şartları talep ediyor. Bu şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

1 Ocak 2024 tarihi ile 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarihinden sonra doğanlar)

2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den yukarıda tabloda belirtildiği üzere KPSSP33, KPSSP4, KPSSP3 veya KPSSP1 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak

Adayların en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık (Mimarlık Programı), Mühendislik bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE YÖNTEMİ

İçişleri Bakanlığı, memur alımı için başvuruları 29 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında kabul edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların, İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde (https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-bakanligi-personel-sinav-basvurusu) yer alan başvuru formunu doldurarak ve istenen belgeleri ekleyerek online olarak başvurmaları gerekiyor. Başvurular, KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek ve en yüksek puana sahip olan adaylar asil, diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilecek. Başvuru sonuçları, İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinden duyurulacak.