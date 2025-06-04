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Menemenli Çömlekçiler Fransa'da Şampiyonluk İle Döndü

Menemenli çömlekçiler, Fransa'daki Uluslararası Pottery Turner Yarışması'nda önemli dereceler elde etti.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 13:00
Menemenli Çömlekçiler Fransa'da Şampiyonluk İle Döndü

İzmir'in Menemen ilçesinin çömlek ustaları, Fransa'nın Menton kentinde düzenlenen Uluslararası Pottery Turner Yarışması'ndan zaferle döndü. Yarışmaya katılan çömlekçiler, 11 ülkeden ustalarla kıyasıya bir yarışa girdi.

Menemen Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yarışmada, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip olan Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, hem teknik hem de estetik dallarında birincilik kazandı. Usta Mustafa Desticioğlu ise teknik dalında ikinci, estetik dalında üçüncü oldu. Türkiye, takım halinde de birinci olarak dikkat çekti.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçenin çömlekçilikte önemli bir yere geldiğini ve bu başarıyla büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Taşhomcu da elde ettikleri başarının, Menemen’in 8 bin yıllık çömlekçilik mirasının bir zaferi olduğunu vurguladı.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustaları, Fransa'da düzenlenen ve çeşitli ülkelerden...

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustaları, Fransa'da düzenlenen ve çeşitli ülkelerden çömlekçilerin yarıştığı Uluslararası Pottery Turner Yarışması'nda çeşitli dereceler elde etti.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustaları, Fransa'da düzenlenen ve çeşitli ülkelerden...

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustaları, Fransa'da düzenlenen ve çeşitli ülkelerden çömlekçilerin yarıştığı Uluslararası Pottery Turner Yarışması'nda çeşitli dereceler elde etti.

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