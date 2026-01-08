Mersin'de Akdeniz'i Kirleten 12 Gemiye 92 Milyon 748 Bin Lira Ceza

Mersin'de Akdeniz'i Kirleten Gemiye Ağır Para Cezası: 92 Milyon 748 Bin Lira

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında yürüttüğü denetimler sonucunda 12 gemiye Akdeniz’i kirlettikleri gerekçesiyle toplam 92 milyon 748 bin lira idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Kentte aynı dönemde deniz süpürgesi ile 87 bin 500 kilogram katı atık toplandı.

Denetim sistemi ve kapsam

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, deniz kirliliğini önlemek için karadan, havadan, denizden ve deniz altından 7/24 denetimler gerçekleştirdi. Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilip kayıt altına alınması sağlanıyor. Türkiye’de deniz denetim yetkisine sahip 2 büyükşehir belediyesinden biri olan Mersin, EGDS ile Çeşmeli’den Kulak mevkiine kadar yaklaşık 53 kilometrelik bir alanda, 26 kamerayla 24 saat izleme yapıyor.

Denetimler, toplama ve işlem verileri

2025 yılı içinde ekipler 404 denetim gerçekleştirdi. Kente ticari amaçla gelen 5 bin 206 gemi denetimden geçti. Ayrıca yıl içinde 150 bin litre atık su bertaraf edildi ve deniz süpürgesiyle toplanan katı atık miktarı 87 bin 500 kilogram olarak kayda geçti.

Başkan Halisdemir'in değerlendirmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir çalışmaları özetleyerek şunları söyledi:

"2025 yılı içinde vatandaşlarımızdan gelen 278 adet gürültü ve 19 adet çevre şikayetinin hepsini yerinde denetleyerek sonuçlandırdık. 52 adet Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’na, işletmeler faaliyete geçmeden kurum görüşümüzü hazırladık. Gürültü denetim yetkisi bizde olduğu için bazı iş yerlerine ve şahıslara, yasalara aykırı davranışlarından dolayı, toplamda 7 milyon 600 bin liraya yakın bir idari yaptırım cezası uygulamak zorunda kaldık. Vatandaşlarımızın konforlu yaşamasını, kirlilikten etkilenmemesini sağlamak istiyoruz".

Halisdemir ayrıca, denetimler kapsamında kente gelen gemilere uygulanan yaptırımı şu sözlerle özetledi: "Bu kapsamda 12 gemiye, denizimizi kirlettiği için 92 milyon 748 bin liralık idari yaptırım uyguladık. Deniz süpürgemiz ile 87 bin 500 kilogram katı atık topladık. Aynı zamanda 150 bin litre atık su bertarafını sağladık. Elektronik Gemi Denetleme Sistemimiz ile Çeşmeli’den Kulak mevkiine kadar yaklaşık 53 kilometrelik bir alanda, 26 kameramızla 24 saat esaslı izleme yapıyoruz. Amacımız kimsenin denizi kirletmemesi ve temiz bir Akdeniz’de hep birlikte yaşamamız".

Temizlik, ilaçlama ve farkındalık çalışmaları

Belediye ekipleri temizlik, denetleme, eğitim ve ilaçlama gibi alanlarda teknoloji destekli uygulamalar yürüttü. Dr. Halisdemir, "Bugüne kadar 1 milyon 311 bin 948 adet biyosidal uygulaması yaptık. Yıl içinde 32 bine yakın şikayetin tamamını yerinde çözdük. Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir yazılımla, 16 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ilimizin her köşesinde anlık izleme yapabiliyoruz" dedi.

Doğal yöntemlere de önem verildiği belirtilerek, sivrisinekle mücadelede Lepistes isimli akvaryum balığının tarımsal sulama havuzlarında kullanıldığı, bugüne kadar 60 bine yakın balığın bırakıldığı ve 10 binden fazla havuzda başarı sağlandığı ifade edildi. Vatandaşlara yönelik yayılan farkındalık çalışmaları kapsamında ise 17 çeşit aromatik bitkiden 40 bine yakın dağıtım yapıldı.

Gelecek hedefi

Dr. Halisdemir, daha temiz ve dirençli bir Mersin hedefiyle belediyenin 7/24 görev başında olmaya devam edeceğini belirtti. Belediyenin temel hedefi, insan kaynaklı kara ve deniz kirliliğine karşı caydırıcı denetimler uygulamak ve kentin mavi dünyasını korumak olarak öne çıkıyor.

