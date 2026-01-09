ASKON Erzurum Başkanı Turan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Yavuz Selim Turan: Gazetecilik toplum için hayati bir görevdir

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Turan, mesajında basın mensuplarının toplumu aydınlatma ve halkın haber alma özgürlüğünü sağlama noktasındaki önemli sorumluluklarına dikkat çekti ve gazetecilerin fedakâr çalışmalarını takdir etti.

"Sağlıklı bir demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru olan basın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde, toplumun ilerlemesinde ve medeniyetin inşasında hayati görev üstlenmektedir. Gazetecilik, toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan ve halkın taleplerini kamuoyuna yansıtan, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Basın mensuplarımız, günün her saatinde ve her türlü zorluğa rağmen görevlerini yerine getirerek halkımızın haber alma hakkını savunmaktadır. Tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla toplumu bilgilendiren, halkımızın bilinçlenmesine katkı sunan gazetecilerimiz, aynı zamanda yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Erzurum’da hayata geçirilen projelerin ve hizmetlerin halkımıza ulaştırılmasında, gazetecilerin çabası son derece kıymetlidir. Kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir misyon üstlenen gazetecilerimiz, toplumsal bilinç ve dayanışmanın sağlanmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Her bir haber, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasına hizmet eden bir emektir. Bu noktada, gazetecilerin her türlü övgüyü hak ettiklerini ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, halkımızın haber alma hakkını fedakârca savunan, gece gündüz demeden görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Görevleri sırasında hayatını kaybeden değerli gazetecilerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Tüm basın emekçilerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum."

Turan, açıklamasında gazetecilerin yerel yönetimler ve halk arasındaki köprü işlevine vurgu yaparak, Erzurum’daki projelerin halka ulaşmasında basının katkısının önemine dikkat çekti.

