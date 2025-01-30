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Mersin'de Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Mersin'in Erdemli ilçesinde badem ağaçları, havaların ısınmasıyla 1.5 ay erken çiçek açtı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:32
Mersin'de Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Mersin'in Erdemli İlçesinde Badem Ağaçları Beyaza Büründü

Mersin'in Erdemli ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte bazi badem ağaçları çiçeklenmeye başladı. Hava sıcaklıklarının 20 dereceye ulaşmasıyla çiçek açan badem ağaçları, muhteşem bir manzara sunarak beyaza büründü.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yetiştirilen badem ağaçları da bu erken çiçeklenmeden nasibini aldı. Enstitünün Meyvecilik ve Bağcılık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Filiz Baysal, konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sahte Baharın Etkisi

Baysal, çiçeklenmede sahte baharın etkili olduğunu belirterek, bademlerin sıcaklık artışı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay erken çiçek açtığını ifade etti. "Havalar güneşli ve güzel gidiyor. Bitki de artık sıcaklık karşısında kendini adapte ediyor" diyen Baysal, bu çiçeklenmenin ardında, baharın gelişinin bir işareti olarak, 35-40 gün sonra yetişecek çağlaları sofralarımızda göreceğimizi söyledi.

Ayrıca Baysal, bu durumun doğal yaşam için olumlu bir haber olduğunu vurgulayarak, arı ve kelebeklerin bu çiçeklenme sürecinden en çok memnun kalanlar arasında olduğunu kaydetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde havaların ısınmasıyla bazı badem ağaçları çiçeklendi. Hava...

Mersin'in Erdemli ilçesinde havaların ısınmasıyla bazı badem ağaçları çiçeklendi. Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı ilçede, çiçeklerin açtığı badem ağaçları beyaza büründü. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde yetiştirilen ağaçlar da erken çiçek açtı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde havaların ısınmasıyla bazı badem ağaçları çiçeklendi. Hava...

Mersin'in Erdemli ilçesinde havaların ısınmasıyla bazı badem ağaçları çiçeklendi. Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı ilçede, çiçeklerin açtığı badem ağaçları beyaza büründü. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde yetiştirilen ağaçlar da erken çiçek açtı.

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