Mersin'de Soli Güneş Festivali Tanıtımı Yapıldı

Mersin'de Soli Güneş Festivali Tanıtım Etkinliği

Mersin'de, Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bulundu. Etkinlikte katılımcılara hitap eden müzik dinletisi, festivale olan ilgiyi artırdı.

Başkan Tuncer'den Açıklama

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, tanıtım programında yaptığı konuşmada, festivalin çevreye duyarlı ve sanata değer veren bir şehir olma vizyonunun göstergesi olduğunu vurguladı. Tuncer, "Bu festival sadece eğlenmek için değil, birlik olmak, değerlerimizi korumak, kentimizi tanıtmak ve geleceğe daha umutlu bakmak için var." diyerek festivalin önemine dikkat çekti.

Etkinliğe, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe ve Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı İsmail Oğuz gibi önemli isimler iştirak etti.

Festival Hakkında Bilgiler

Soli Pompeiopolis Antik Kent sahilinde yarın başlayacak olan Soli Güneş Festivali, 6 Temmuz'da sona erecek. Festival boyunca çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenerek katılımcılara keyifli anlar yaşatılacak.

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenecek "Soli Güneş Festivali"nin tanıtımı gerçekleştirildi. Program, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde yapıldı.