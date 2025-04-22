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Mersin'de Türk ve Rus Çocuklar Uçurtma Şenliğinde Buluştu

Mersin Silifke'de Türk ve Rus çocuklar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:01
Mersin'de Türk ve Rus Çocuklar Uçurtma Şenliğinde Buluştu

Mersin'de Uçurtma Şenliği Coşkusu

Mersin'in Silifke ilçesinde, Türk ve Rus öğrencilerin katılımıyla düzenlenen uçurtma şenliği, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirildi. Şenlik, Kum Mahallesi sahilinde gerçekleştirildi ve büyük bir coşkuyla kutlandı.

Etkinliğe Katılan Çocuklar

Bu özel etkinliğe, Özel Puşkin Milletlerarası İlkokulu ile Büyükeceli İlkokulu'ndan toplam 81 çocuk katıldı. Türk ve Rus çocuklar, havada süzülen renkli uçurtmalarla keyifli anlar yaşadı.

Çeşitli Aktiviteler ve Kutlama

Şenlik alanında düzenlenen çeşitli etkinlikler, çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, etkinliğin önemli anlamını vurgulayarak, Türkiye'deki çocukların bayramını kutladıklarını söyledi. Radchenko, "Bugün burada hem Rus hem de Türk okulundan çocukları bir araya getirerek farklı aktiviteler ve uçurtma şenliğiyle 23 Nisan'ı kutladık. Türkiye'deki kentlerin sayısına ithafen 81 uçurtmayı çocuklarımız uçurdu ve tüm çocukları bayramlarını kutlama fırsatı buldular," dedi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, Türk ve Rus öğrencilerin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlendi....

Mersin'in Silifke ilçesinde, Türk ve Rus öğrencilerin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlendi. Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen şenlik, Kum Mahallesi sahilinde gerçekleşti. Etkinliğe, Özel Puşkin Milletlerarası İlkokulu ile Büyükeceli İlkokulunda öğrenim gören 81 çocuk katıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, Türk ve Rus öğrencilerin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlendi....

Mersin'in Silifke ilçesinde, Türk ve Rus öğrencilerin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlendi. Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen şenlik, Kum Mahallesi sahilinde gerçekleşti. Etkinliğe, Özel Puşkin Milletlerarası İlkokulu ile Büyükeceli İlkokulunda öğrenim gören 81 çocuk katıldı.

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