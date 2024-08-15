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Meryem Ana Evi'nde Göğe Yükseliş Günü Ayini

Hristiyanlar Meryem Ana'nın göğe yükselişini kutladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:31
Meryem Ana Evi'nde Göğe Yükseliş Günü Ayini

Meryem Ana Evi'nde Önemli Bir Ayin Gerçekleşti

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan ve Hristiyanlar için kutsal bir mekan olan Meryem Ana Evi'nde, "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla bir ayin düzenlendi.

Uluslararası Katılım

Birçok farklı ülkeden gelen Hristiyanlar, bu özel gün için Meryem Ana Evi’nde buluştu. "Meryem Ana Bayramı" olarak da bilinen bu özel günde, topluluk bir araya gelerek maneviyatlarını güçlendirdi.

Ayin İle İlgili Detaylar

Ayinde, Fransa Reims Başepiskoposu Mgr Eric de Moulins-Beaufort'un önderliğinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Katılımcılar, ayin esnasında mum yakarak "Meryem Ana'ya Övgü Duası" gerçekleştirdiler.

Dua ve Dilekler

Katılımcılar, dileklerini yazdıkları peçeteleri ve kağıtları özel bir alana astılar. Ayrıca, ayin sırasında üzüm ve simit ikramında bulunuldu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi. "Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort (ortada) yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

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