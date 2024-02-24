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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni personellere kapıları açtı! 2022 KPSS puanı olanlara iş fırsatı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alıyor

Yayın Tarihi: 24.02.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni personellere kapıları açtı! 2022 KPSS puanı olanlara iş fırsatı

sözleşmeli personel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam etmek üzere yeni bir personel alımı gerçekleştirecek. İlan, ilan.gov.tr üzerinden yayımlanmıştır ve başvuru süreci hakkında detaylar içermektedir. İşte detaylar...

sözleşmeli persoenl

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN PERSONEL ALIM İLANI

Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler

Başvuruda bulunacak adaylardan, 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralamasına göre en az 50 puan almış olmaları istenmektedir. Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek alımda, 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker pozisyonu için başvurular alınacaktır. Sıralamaya giren adaylar arasından 2 katı kadar yedek aday belirlenecek ve asil kazananlardan başvuru şartlarını yerine getirmeyenlerin yerine yedek kazananlar sırasıyla atanacaktır.

Başvuru Süreci ve İlan Detayları

Başvuruların alınacağı tarihler, ilan üzerinde belirtilmiştir. Adaylar, belirtilen tarihler içinde istenilen belgelerle başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru süreci içinde adaylar arasında değerlendirme yapılacak ve uygun görülen adaylar atanmaya hak kazanacaktır. Adaylar, başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatlice inceleyerek gerekli belgeleri tamamlamalı ve başvuru şartlarına uygun olup olmadıklarını kontrol etmelidirler.

Sözleşmeli Personel Alımı Detayları

Sözleşmeli personel alımı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde gerçekleştirilecektir. Bu alımda mühendis ve tekniker pozisyonları için toplamda 38 kişi istihdam edilecek ve başvuruların ardından değerlendirme süreci başlayacaktır.

Sonuç ve Yerleştirme Süreci

Başvuru sürecini tamamlayan adaylar arasından seçilen asil kazananlardan başvuru şartlarını yerine getirmeyenlerin yerine yedek kazananlar sırasıyla atanacak ve böylece alım süreci tamamlanacaktır. Adaylar, belirlenen tarihler içinde başvurularını gerçekleştirmeli ve süreçle ilgili detayları dikkatlice takip etmelidirler.

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