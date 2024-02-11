Metrobüste her zaman oturarak gitmek için tüyo! Bir daha ayakta kalmayacaksınız

Milyonlarca insanın hayali olan metro otobüsünde oturarak yolculuk yapmak imkansız değil. Ayakta durma durumundan nasıl kurtulacağınızı size bu haberimizde aktaracağız.

Metrobüste konforlu yolculuk yapmanın püf noktaları!

Kapının yerini tahmin edin: Metrobüs durağında beklerken kapıların nereye açılacağını önceden tahmin etmek önemlidir. Önceki metrobüs duraklarına göre konumunuzu belirleyin ve farklı metrobüs türleri için konumunuzu kolayca değiştirin.

Ters tarafta kısa bir seyahat yapın: Bir durak çok yoğunsa, daha konforlu yolculuk için ters yönde bir durak gidip oradan Metrobüse binmek iyi bir stratejidir.

Metrobüs için serbest saatleri kontrol edin: Konforlu bir yolculuk için boş metrobüslerin belirli saatlerde birkaç duraktan kalktığını bilmenizde fayda var.

Körük alanında durun: Metrobüslerde genellikle ayakta durulması en kolay yer körüklerdir. Mümkünse bu alanda yer ayırmaya çalışın.

Kalabalık metro otobüsünden inin ve sonrasında olacakları deneyimleyin: Metrobüsün çok dolu olması durumunda bir sonraki boş metrobüse aktarma yapmak daha doğru bir seçenek olabilir.

Çantayı kucağınıza yerleştirin: Daha fazla güvenlik ve rahatlık için çantayı sırtınıza koymak yerine kucağınıza yerleştirin.

İnecek yolcuları izleyin: Koltuğunuzu bulmak için, metrobüsten inen yolcuların beden diline dikkat edin ve hareketlerinizi buna göre zamanlayın.





UZUN SÜRE AYAKTA KALMANIN ZARARLARI

* 6 ila 8 saat hareketsiz durmak ayak ve bacaklarınızda şişmeye neden olabilir.

* Çok az dinlenme varisli damar sorunlarına neden olabilir.

* Topuk dikeni de oluşabilir.

* Mevsime göre ayakkabılar.

* Silikon tabanlık ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur.

* Ortalama 12 saat çalışan insanların kabusu. nasırdır.

* Ayak bakımında su sıcaklığı önemlidir.

* Çatlak topuklar için nemlendirici.

* Naylon çorabın yerine pamuklu çorap.

* Tırnaklar ve ayaklar deforme olabilir.

* Yanlış tırnak kesimi tırnak batmasına neden olabilir.