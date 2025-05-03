Mevlana'nın Konya'ya Gelişinin 797. Yıl Dönümü Kutlandı

Mevlana'nın Konya'ya Gelişi Coşkuyla Anıldı
Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin 797 yıl önce Konya'ya gelişinin yıldönümü, etkileyici bir yürüyüş etkinliği ile kutlandı.
Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'nden Mevlana Meydanı'na kadar süren anlam dolu bir kortej yürüyüşüyle başladı.
Tiyatro Gösterisi ile Anma
Etkinliklerin devamında, Mevlana ve ailesinin kente gelişinin temsili olarak canlandırıldığı Teşrif-i Mevlana tiyatro gösterisi sahnelendi. Bu gösteri, izleyenlere Mevlana'nın önemini ve mirasını bir kez daha hatırlattı.
Yoğun İlgi ve Final
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu anlamlı etkinlikler, Sema Ayini Şerifi ve Gülbank ile muhteşem bir final yaptı.
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı. "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı. "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.