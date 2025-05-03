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Mevlana'nın Konya'ya Gelişinin 797. Yıl Dönümü Kutlandı

Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yılı, yürüyüş ve tiyatro gösterisiyle coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 19:27
Mevlana'nın Konya'ya Gelişinin 797. Yıl Dönümü Kutlandı

Mevlana'nın Konya'ya Gelişi Coşkuyla Anıldı

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin 797 yıl önce Konya'ya gelişinin yıldönümü, etkileyici bir yürüyüş etkinliği ile kutlandı.

Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'nden Mevlana Meydanı'na kadar süren anlam dolu bir kortej yürüyüşüyle başladı.

Tiyatro Gösterisi ile Anma

Etkinliklerin devamında, Mevlana ve ailesinin kente gelişinin temsili olarak canlandırıldığı Teşrif-i Mevlana tiyatro gösterisi sahnelendi. Bu gösteri, izleyenlere Mevlana'nın önemini ve mirasını bir kez daha hatırlattı.

Yoğun İlgi ve Final

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu anlamlı etkinlikler, Sema Ayini Şerifi ve Gülbank ile muhteşem bir final yaptı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle...

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı. "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle...

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı. "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

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