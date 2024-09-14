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Mevlid Kandili’nde Adetli (Regl) Kadınlar Nasıl İbadet Etmeli, Hangi Duaları Okuyabilir? Diyanet Fetvası

Mevlid Kandili’nde adetli (regli) kadınların okuyabileceği dualar, zikirler ve yapılabilecek ibadetler hakkında bilmeniz gerekenler.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:42
Mevlid Kandili’nde Adetli (Regl) Kadınlar Nasıl İbadet Etmeli, Hangi Duaları Okuyabilir? Diyanet Fetvası

Mevlid Kandili, Müslümanlar için en önemli gecelerden biridir. Bu özel geceyi ibadet ve zikirlerle geçirmek büyük faziletler taşır. Ancak adetli (hayız) olan kadınlar, bazı dini yükümlülükleri yerine getiremeyebilirler. Bu yazımızda, Mevlid Kandili gibi mübarek gecelerde adetli kadınların nasıl ibadet edebilecekleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvalarına göre neler yapabilecekleri ve hangi duaları okuyabilecekleri konusunda detaylı bilgiler bulacaksınız.

ADETLI KADINLAR MEVLİD KANDİLİ’NDE NE YAPABİLİR?

Adetli kadınların, İslam’ın temel kurallarına göre bazı ibadetleri yapmaları yasaklanmıştır. Ancak bu, ibadet edemeyecekleri anlamına gelmez. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre adet dönemindeki kadınlar şu ibadetleri yerine getirebilirler:

NAMAZ VE KUR'AN OKUMA YASAĞI

Mevlid Kandili gecesinde, adetli kadınların namaz kılması haramdır. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okumaları da yasaklanmıştır. Diyanet, Peygamber Efendimiz'in "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz" hadisine dayanarak, hayız halindeki kadınların Kur’an’ı okuyamayacaklarını belirtmektedir. Ancak Kur’an’ı dinlemelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Bu nedenle kadınlar, Kur’an tilavetlerini dinleyebilirler.

ADETLI KADINLARIN YAPABİLECEĞİ DUALAR VE ZİKİRLER

Adetli olan kadınlar Mevlid Kandili’nde Kur'an okuyamasalar da dua etmelerinde ve zikir çekmelerinde herhangi bir engel yoktur. Bu nedenle zikir ve dualar bu özel gecede önemli bir ibadet şekli olarak tercih edilebilir.

ADET DÖNEMİNDE YAPILABİLECEK ZİKİRLER

  1. Kelime-i Tevhid: "Lâ ilâhe illallah" diyerek Allah’ın birliğini tasdik edebilirler.
  2. Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu" şeklinde şehadet getirebilirler.
  3. Salavat-ı Şerife: "Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed" diyerek Peygamber Efendimiz’e salât ve selam getirebilirler.
  4. İstiğfar: "Estağfirullah" diyerek günahlarının bağışlanmasını isteyebilirler.

Bu zikirler, özellikle Mevlid Kandili gibi mübarek gecelerde adetli kadınlar tarafından yapılabilecek en uygun ibadetlerden biridir.

ADET DÖNEMİNDE OKUNABİLECEK DUALAR

Adetli kadınların dua etmelerinde bir engel yoktur. Kur’an'daki dua niteliğinde olan ayetler, dua kastıyla okunabilir. Özellikle şu dualar, Mevlid Kandili gibi gecelerde okunabilir:

  • Fatiha Suresi: Fatiha, dua maksadıyla okunabilir.
  • Bakara Suresi, 286. Ayet (Ayet-el Kürsi): "Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

Bu dualar, kandil gecesinde gönül rahatlığıyla adetli kadınlar tarafından okunabilir.

ADET DÖNEMİNDE YAPILABİLECEK DİĞER İBADETLER

Adet dönemindeki kadınlar, namaz kılamasalar da ve Kur’an okuyamasalar da başka ibadet şekillerini tercih edebilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda şunları önermektedir:

  1. Kur'an Dinlemek: Adetli kadınlar, Kur’an tilavetlerini dinleyebilirler. Bu, Kur’an okuma yasağını delmeden manevi kazanç sağlayacak bir ibadettir.
  2. Tesbih Çekmek: Her türlü tesbih ve zikir çekmek serbesttir. Sübhânallah, Elhamdülillâh, Allahu Ekber, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm gibi zikirler çekilebilir.
  3. Sadaka Vermek: Sadaka vermek, hayır işlerinde bulunmak adetli kadınlar için uygun ve sevap kazanılabilecek bir ibadettir.
  4. Tefsir ve Hadis Kitapları Okumak: Adetli kadınlar tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarını okuyarak dini bilgilerini geliştirebilirler. Bu, onların kandil gecesini daha verimli geçirmelerine yardımcı olacaktır.

ADET DÖNEMİNDE KUR’AN’A DOKUNMAK CAİZ Mİ?

Kur’an-ı Kerim’e dokunma konusunda ise farklı mezheplerin farklı yaklaşımları vardır. Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre adetli kadınların Kur’an’a dokunmaları haramdır. Malikî mezhebinde ise öğretim ve eğitim amacıyla Mushaf’a dokunmanın caiz olduğu yönünde bir görüş mevcuttur. Ancak genel İslam anlayışına göre adetli kadınların Kur’an’a dokunmaları sakıncalı kabul edilir.

DİYANET'İN ADET DÖNEMİNDEKİ KADINLAR İÇİN FETVASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, adetli kadınların Kur’an okumalarının haram olduğuna dair Peygamber Efendimiz’in hadislerini referans alarak bu ibadetin yapılmaması gerektiğini vurgular. Ancak dua ve zikirlerin yapılmasında, Kur’an dinlenmesinde ve sadaka verilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını belirtir.

Mevlid Kandili gibi mübarek gecelerde adetli kadınlar, Kur’an okuyamasa ve namaz kılamasa da birçok ibadet ve zikir yapabilirler. Dualar, zikirler, Kur’an dinlemek, sadaka vermek gibi ibadetler bu gecenin manevi atmosferini yaşamak için büyük bir fırsattır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvalarına göre, adetli kadınlar bu ibadetlerle Allah’a yaklaşabilir ve sevap kazanabilirler

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