Bist 100
10.488,09 1%
DOLAR
32,34 0,01%
EURO
35,07 -0,06%
ALTIN
2.461,91 0,33%

MHRS'den hastane randevusu alanlar dikkat! Bunu yapmayanlar hastaneye gidemeyecek

Merkezi Hekim Randevu Sistemi kapsamında yeni kararlar alındı. Alınan kararlar sonucunda artık randevuyu onaylaması gerekecek. Randevusunu onaylamayan kişilerin randevuları iptal edilecek.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:12
MHRS'den hastane randevusu alanlar dikkat! Bunu yapmayanlar hastaneye gidemeyecek

Merkezi Hekim Randevu Sistemi kapsamında alınan yeni kararlar ile hastane randevusu alanları uyarıyoruz. Artık randevularını onaylamayan kişilerin randevuları iptal edilecektir. Bu nedenle randevu aldıktan sonra mutlaka Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevunuzu onaylamanızı öneriyoruz. Aksi takdirde randevunuzun geçerliliği sona erebilir. Sağlık hizmetlerinden aksaksız yararlanabilmeniz için bu uyarıyı dikkate almanız önemlidir.

mhrs

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden hastane randevusu alan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Artık randevuyu onaylamayan kişilerin randevuları iptal edilecek. Bu nedenle randevu alan herkesin sisteme giriş yaparak randevusunu onaylaması gerekmektedir. Aksi halde randevuları maalesef geçersiz sayılacaktır. Sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmek için randevu onayınızı lütfen unutmayın. Merkezi Hekim Randevu Sistemi kapsamında yapılan son değişikliklere göre, hastane randevusu alan kişilerin artık randevularını onaylamaları gerekmektedir. Randevusunu onaylamayanların randevuları iptal edilecektir. Bu nedenle hastane randevusu alanları uyarıyoruz, randevularınızı zamanında onaylamayı unutmayın. Aksi halde muayene ve tedavi sürecinizde aksaklıklar yaşanabilir. Bilginize. 

İLGİLİ HABERLER

Resimdeki gizli saati bulanın zekası Einstein ile yarışıyor! Bu IQ testini geçebilen yok

Yükseliyor diye panikleyenler dikkat! Altın fiyatlarının çakılacağı tarihi açıkladı!

Bu işi yapanlar ayda 150 bin TL maaş kazanıyor! Son yılların gözdesi oldu

Büyükşehir Belediyesine KPSS şartsız personel alımı! O ilde iş arayanlara duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Bu işi yapanlar ayda 150 bin TL maaş kazanıyor! Son yılların gözdesi oldu

Resimdeki gizli saati bulanın zekası Einstein ile yarışıyor! Bu IQ testini geçebilen yok

Emekliler son haneye mutlaka baksın! O tarihte maaşa ek bir maaş daha verilecek!

MHRS'den hastane randevusu alanlar dikkat! Bunu yapmayanlar hastaneye gidemeyecek

Büyükşehir Belediyesine KPSS şartsız personel alımı! O ilde iş arayanlara duyuruldu

Saat 18.00'de Ziraat Bankası IBAN'a bakan kazanacak! Hesaplara trink para aktarılacak

MAPEG büro personeli alımı duyurusu! Şartları sağlayanlar yüksek maaşlı işi kapacak

Işıl ışıl parlayan cildin yolu bundan geçiyor! Pahalı kremlere veda ettirecek formül

İş Bankası müşterilerine 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Milyonlarca kişinin haberi bile yok

Dolar kurunda deprem yakın! Uzman isim rakam verip dolar biriktirenleri uyardı!

Yükseliyor diye panikleyenler dikkat! Altın fiyatlarının çakılacağı tarihi açıkladı!

Maaşınız ne kadarsa o kadar faizsiz kredi! Kamu bankasından oh çektiren kredi müjdesi