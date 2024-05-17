MHRS'den hastane randevusu alanlar dikkat! Bunu yapmayanlar hastaneye gidemeyecek

Merkezi Hekim Randevu Sistemi kapsamında alınan yeni kararlar ile hastane randevusu alanları uyarıyoruz. Artık randevularını onaylamayan kişilerin randevuları iptal edilecektir. Bu nedenle randevu aldıktan sonra mutlaka Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevunuzu onaylamanızı öneriyoruz. Aksi takdirde randevunuzun geçerliliği sona erebilir. Sağlık hizmetlerinden aksaksız yararlanabilmeniz için bu uyarıyı dikkate almanız önemlidir.





Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden hastane randevusu alan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Artık randevuyu onaylamayan kişilerin randevuları iptal edilecek. Bu nedenle randevu alan herkesin sisteme giriş yaparak randevusunu onaylaması gerekmektedir. Aksi halde randevuları maalesef geçersiz sayılacaktır. Sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmek için randevu onayınızı lütfen unutmayın. Merkezi Hekim Randevu Sistemi kapsamında yapılan son değişikliklere göre, hastane randevusu alan kişilerin artık randevularını onaylamaları gerekmektedir. Randevusunu onaylamayanların randevuları iptal edilecektir. Bu nedenle hastane randevusu alanları uyarıyoruz, randevularınızı zamanında onaylamayı unutmayın. Aksi halde muayene ve tedavi sürecinizde aksaklıklar yaşanabilir. Bilginize.