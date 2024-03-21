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Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak

Ünlü market zinciri Migros, sabun ürünlerinde indirim yaptı. İndirim 15-18 Mart tarihleri arasında geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:55
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak

Migros, 15-18 Mart tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir indirim kampanyası duyurdu. Bu kampanya, sabun ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 25 indirim sunuyor. Migros'un önde gelen marketlerinden biri olmasıyla dikkat çeken bu indirim, Money Bonus veya Money Kart sahipleri için geçerli olacak. İndirimdeki bazı ürünler ve fiyatları haberimizde...

Migros, 15-18 Mart tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimlerini duyurdu. Market zinciri, sabun ürünlerinde yüzde 25'e varan indirimler sunacak. Türkiye'nin önde gelen marketlerinden biri olan Migros, müşterilerine kişisel bakım ürünlerinde avantajlı alışveriş imkanı sağlıyor. İndirimden yararlanmak isteyenlerin Money Bonus veya Money Kart'larına sahip olmaları gerekiyor. Bu indirim kampanyası kapsamında, sabun ve kişisel bakım ürünlerinde büyük fırsatlar sunulacak ve bu avantajlar sadece 15-18 Mart tarihleri ​​arasında geçerli olacak. İşte tüm ayrıntılar...

migros market

MİGROS MARKETTE İNANILMAZ İNDİRİMLER

Migros'un 15-18 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünleri şu şekilde:

- Dalan Beyaz Sabun Zeytinyağlı 4x150 G: 56,18 TL

- Dalan Banyo Sabunu Beyaz Lavanta 4X150 G: 56,18 TL

- Kırlangıç Zeytinyağlı Sıvı Sabun 400 Ml: 65,74 TL

- Dalan Antik Zeytinyağlı Avokadolu Banyo Sabunu 4x150G: 61,88 TL

- Frosch Badem Özlü El Sabunu Yedek 500 Ml: 124,88 TL

- Palmolive Sıvı Sabun Koku Giderici 700 Ml: 107.18 TL

- Protex Nemlendirici Sıvı Sabun 300 Ml: 63,94 TL

- Dove Nemlendirici Sıvı Sabun Lotus Çiçeği ve Pirinç Sütü Özü 450 Ml: 82,43 TL

- Hacı Şakir Doğal Beyaz Kalıp Sabun 4X200 G: 95,81 TL

- Duru Sıvı Sabun Orkide 500Ml: 31,13 TL. Bu ürünlerdeki indirimler, 15-18 Mart tarihleri arasında Migros mağazalarında geçerli olacak.

Migros, 15-18 Mart tarihleri ​​arasında geçerli olacak olan yeni bir indirim kampanyası duyurdu. Bu seferki indirim sabun ve kişisel bakım ürünlerini kapsıyor. Türkiye'nin önde gelen marketlerinden biri olan Migros, ürünlerinde yüzde 25 indirim yapacak. İndirimden faydalanmak isteyenlerin Money Bonus veya Money Kart'larına sahip olmaları gerekmektedir. İndirimlerdeki fiyatlar şu şekildedir:

- Dalan Beyaz Sabun Zeytinyağlı 4x150 G: 56,18 TL

- Dalan Banyo Sabunu Beyaz Lavanta 4X150 G: 56,18 TL

- Kırlangıç Zeytinyağlı Sıvı Sabun 400 Ml: 65,74 TL

- Dalan Antik Zeytinyağlı Avokadolu Banyo Sabunu 4x150G: 61,88 TL

- Frosch Badem Özlü El Sabunu Yedek 500 Ml: 124,88 TL

- Palmolive Sıvı Sabun Koku Giderici 700 Ml: 107.18 TL

- Protex Nemlendirici Sıvı Sabun 300 Ml: 63,94 TL

- Dove Nemlendirici Sıvı Sabun Lotus Çiçeği ve Pirinç Sütü Özü 450 Ml: 82,43 TL

- Hacı Şakir Doğal Beyaz Kalıp Sabun 4X200 G: 95,81 TL

- Duru Sıvı Sabun Orkide 500Ml: 31,13 TL

Bu indirimler 15-18 Mart tarihleri arasında Migros mağazalarında geçerli olacak.

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