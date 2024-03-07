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Migros'ta kapıda kuyruk yaptıracak indirim var! Fiyatı 80 TL'ye kadar düştü

Türkiye’nin 81 ilinde var olan Migros market her hafta yeni kampanyalarla vatandaşın uygun ürünlere ulaşmasını sağlıyor. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber artık birçok evde temizlik sezonu açıldı işte bu durumun farkında olan Migros temizlik ürünlerinde dev indirim kampanyası başlattı. Bu haberi duyan ev hanımları Migros marketlere akın edecekler. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 07.03.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 16:15
Migros'ta kapıda kuyruk yaptıracak indirim var! Fiyatı 80 TL'ye kadar düştü

Her hafta düzenlediği aktüel ürün kataloglarıyla vatandaşın yoğun ilgisini karşılayan Migros market temizlik ürünlerine yaptığı bomba indirimlerle bu hafta da yine olay yaratacak. Detaylar haberimiz de…

hülya

MİGROS’TA İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEYECEK! 3 LT’Sİ 80 TL’DEN SATILACAK KAPANIN ELİNDE KALACAK

Market zincirlerinde fiyat indirimi yarışı tüm hızıyla devam ederken Migros, rakiplerine meydan okuyan teklifler açıkladı. Ayçiçek yağı, un, bakliyat, makarna, çamaşır suyu, bulaşık makinesi tabletleri ve daha birçok üründe büyük indirimler başladı. Asgari ücret, memuriyet ve emekli maaşı artış rakamları Aralık ayında açıklanırken, birçok ürün ve hizmetteki artış insanların cüzdanlarını zorladı.

Art arda açıklanan zamlarla market rafları patlamalara sahne olurken, maaş artış rakamları henüz belirlenmeden beklenen fiyat indirim kampanyaları da yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Migros, sattığı ürünlerde indirim sunan pazaryerlerine girdi. Market zincirlerinde indirim savaşı başlarken, indirimli fiyatlarla ucuza alışveriş yapmak isteyenlere yeni fırsatlar sunan Migros, çamaşır suyuna ait ürünlerde de indirim başlattığını duyurdu.

MİGROS ÇAMAŞIR SUYU İNDİRİMLERİ! HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?

Migros, temizlik ürün gruplarında büyük indirim başlatarak satış fiyatlarını şöyle açıkladı:

Bingo Oksijen Çamaşır Suyu Okaliptüs 750 Ml 27.93 TL

Bingo Oksijen Çamaşır Suyu Limon Kokulu 3.240 Ml 81.55 TL

hülya

Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Ultra Beyaz Maksimum Hijyen Büyük Boy 3240 Ml 80.43 TL

Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Ultra Beyaz Maksimum Hijyen Büyük Boy 3240 Ml 66.47 TL

Domestos Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı 3.240 ML 80B43 TL

Ace Çamaşır Suyu Ekstra Hijyen 4 Lt 75.53 TL

hülya

Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Limon Esintisi Maksimum Hijyen 1850 Ml 55.65 TL

Domestos Çamaşır Suyu Yoğun Kıvamlı Formül 27.23 TL

Domestos Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı Maksimum Hijyen 1.850 Ml 55.65 TL

Ace Çamaşır Suyu Klasik 4 LT 75.53 TL

Bu fiyatlar stoklarla sınırlı olup, kampanya süresince bu fiyatlarla indirimli satışlar devam edecektir.

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Migros'ta kapıda kuyruk yaptıracak indirim var! Fiyatı 80 TL'ye kadar düştü

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