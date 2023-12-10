Migros uygun fiyata buzlukları et dolduracak! Kırmızı ve beyaz ette yüzde 25'lik indirim başladı

Migros'ta kırmızı et fiyatları indirime girdi! Ayrıntılar haberimizde...

Migros uygun fiyata buzlukları et dolduracak! Kırmızı ve beyaz ette yüzde 25'lik indirim başladı
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Aralık ayının gelmesiyle birlikte, kırmızı et fiyatlarında olumlu bir değişim yaşanıyor. Türkiye genelinde en çok zamlanan ürünler arasında bulunan kırmızı et, Migros'un başlattığı indirim kampanyasıyla tüketicilere cazip hale geliyor.

Migros Sanal Market, kırmızı et fiyatlarında yaptığı indirimlerle dikkat çekiyor. İşte Aralık ayı boyunca geçerli olan bazı kırmızı et indirim detayları:

kırmızı et fiyatları indirimde

Aralık ayında, Migros'ta satılan Dana Kıymalık kilogram başına 344,90 Türk Lirası olarak belirlendi. Migros'un kampanyası kapsamında sunulan Dana Kıymalık Yöresel kilogram başına 389,90 Türk Lirası olarak fiyatlandırıldı. Kuzu Pirzola, Migros'ta kilogram başına 539,90 Türk Lirası fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Dana Tandır (Brisket) kilogram başına 369,90 Türk Lirası olarak belirlendi. Dana Pirzola Antrikot kilogram başına 479,90 Türk Lirası fiyatla tüketicilere sunuluyor. Dana Haşlamalık Gerdan kilogram başına 279,90 Türk Lirası olarak fiyatlandırıldı. Dana Kaburga (Asado) 369,90 Türk Lirası fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kuzu Kuşbaşı kilogram başına 446,31 Türk Lirası olarak belirlendi. Uzman Kasap Izgara Köfte 320 gramı 119,90 Türk Lirası fiyatla tüketicilere sunuluyor. Uzman Kasap Dana Çorbalık (İlikli) 83,95 Türk Lirası fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kuzu Külbastı (But Eti, Kemiksiz, Dilimli) kilogram başına 509,90 Türk Lirası olarak fiyatlandırıldı. Uzman Kasap Klasik Köfte 320 gramı 129,90 Türk Lirası fiyatla tüketicilere sunuluyor. Dana Ciğer kilogram başına 359,95 Türk Lirası olarak belirlendi.

Migros'un yüzde 30'a varan bu indirimleri, tüketicilere kaliteli kırmızı et ürünlerini daha uygun fiyatlarla alma imkanı sunuyor. Bu kampanya, kırmızı et alışverişi yapmak isteyenleri marketlere yönlendirirken, aynı zamanda bütçe dostu bir alternatif sunarak tüketicilere ekonomik rahatlama sağlıyor. Kırmızı et fiyatlarındaki bu olumlu değişimle birlikte, vatandaşlar daha uygun fiyatlarla kaliteli et ürünlerine erişebilecek.

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