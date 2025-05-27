DOLAR
38,96 0%
EURO
44,18 0,51%
ALTIN
4.144,53 0,99%
BITCOIN
4.283.466,19 -0,42%

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Maarif Korosu Konserine Katıldı

Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Maarif Korosu'nun konserine katıldı ve Ahi Evran'ı anarak, başarılara destek verdi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 21:09
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Maarif Korosu Konserine Katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Maarif Korosu’nu Dinledi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu'nun düzenlediği konseri izlemek üzere şehre geldi.

Bu etkinlik, kentte bulunan dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında gerçekleşen Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği çerçevesinde gerçekleştirildi. Konserde, koro Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin", "Gönül Dağı", "Seher Vakti", "Kırşehir'in Gülleri", "Neredesin Sen", "Ah Yalan Dünya" gibi eserleri seslendirdi.

Ayrıca, Hacı Taşan, Çekiç Ali ve Kırşehir yöresine ait geleneksel türküler de konserin repertuvarında yer aldı. Küçük bir ilkokul öğrencisinin, konserin sonunda Neşet Ertaş'ın "Yolcu" türküsünü söylemesi katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, konseri izleyen Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve diğer vatandaşlarla birlikte türkülere eşlik etti.

Konserin sonunda Yelkenci, Maarif Korosu'nun üyelerini tebrik ederek, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Yelkenci, bu organizasyonun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla 81 ilde kurulan Maarif Korolarının güzel bir örneği olduğunu belirtti.

Ayrıca, Yelkenci yaptığı konuşmada, Ahi Evran, Cacabey, Aşıkpaşa, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ı rahmetle andığını ifade etti. Müzik öğretmenleri ve diğer destekçiler için teşekkürlerini ileten Yelkenci, “Kırşehir bir başka, en küçüğünden en büyüğüne kadar önemli bir şehir. Koromuz çok değerli eserleri başarıyla icra etti. Destek veren, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir ziyaretleri sırasında Ahi Evran Camisi ve Kırşehir Ahilik Müzesi gibi önemli mekanları da ziyaret etti.

Kırşehir'de, dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında...

Kırşehir'de, dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında başlayan "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu konser verdi.

Kırşehir'de, dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında...

Kırşehir'de, dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında başlayan "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu konser verdi.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
2
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Maarif Korosu Konserine Katıldı
3
Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler
4
Üniversiteye KPSS şartsız personel alımı yapılacak! Başvuru şartlarına dikkat
5
Uraz Kaygılaroğlu, TODEV İçin Tek Kişilik Gösteri Sundum
6
Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Coşkuyla Tamamlandı
7
Trabzon'da Ebedi Barış Tiyatrosu Coşkusu

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!