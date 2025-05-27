Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Maarif Korosu Konserine Katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Maarif Korosu’nu Dinledi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu'nun düzenlediği konseri izlemek üzere şehre geldi.

Bu etkinlik, kentte bulunan dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında gerçekleşen Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği çerçevesinde gerçekleştirildi. Konserde, koro Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin", "Gönül Dağı", "Seher Vakti", "Kırşehir'in Gülleri", "Neredesin Sen", "Ah Yalan Dünya" gibi eserleri seslendirdi.

Ayrıca, Hacı Taşan, Çekiç Ali ve Kırşehir yöresine ait geleneksel türküler de konserin repertuvarında yer aldı. Küçük bir ilkokul öğrencisinin, konserin sonunda Neşet Ertaş'ın "Yolcu" türküsünü söylemesi katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, konseri izleyen Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve diğer vatandaşlarla birlikte türkülere eşlik etti.

Konserin sonunda Yelkenci, Maarif Korosu'nun üyelerini tebrik ederek, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Yelkenci, bu organizasyonun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla 81 ilde kurulan Maarif Korolarının güzel bir örneği olduğunu belirtti.

Ayrıca, Yelkenci yaptığı konuşmada, Ahi Evran, Cacabey, Aşıkpaşa, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ı rahmetle andığını ifade etti. Müzik öğretmenleri ve diğer destekçiler için teşekkürlerini ileten Yelkenci, “Kırşehir bir başka, en küçüğünden en büyüğüne kadar önemli bir şehir. Koromuz çok değerli eserleri başarıyla icra etti. Destek veren, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir ziyaretleri sırasında Ahi Evran Camisi ve Kırşehir Ahilik Müzesi gibi önemli mekanları da ziyaret etti.

Kırşehir'de, dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında başlayan "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu konser verdi.

Kırşehir'de, dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında başlayan "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu konser verdi.