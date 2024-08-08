Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Milli Emlak’ta hazine satışları devam ediyor. Hazine parseli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ihale şeklinde düzenlenecek olan satışlarla alakalı olarak gün gün yeni ilanlar verilmeye devam ediyor. Gerek yatırım amaçlı gerekse de konut yapılması amaçlı dikkat çeken ihaleler ile alakalı son gelişmeler sizlerle Milli Emlak a-tarafından satılacak olan yeni bir arsa parseli fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamışa benziyor. Niğde'nin gözde ilçesi Altunhisar'da, Milli Emlak tarafından düzenlenecek olan açık artırmada iki ayrı arsa satışa sunuldu. Çömlekçi-Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan arsalar, konut alanı olarak değerlendirilebilecek iken, ucuza arsa alınması ile barınma masrafları kat be kat azalıyor. İhalede yer alan arsaların her ikisi de konut alanı imar durumuna sahip olmasına istinaden fiyatının da uygun olması, ihaleye katılmaya teşvik ediyor. İki arsanın toplam fiyatları merak ediliyor. 1. arsa 40.000 TL ve 2. arsa da 51.000 TL’ye ilana koyulurken, yüzölçümleri de sırasıyla 129.04 Metrekare ve 163,07 metrekare olarak açıklanmış bulunuyor.

NİĞDE'DE ARSA SATIŞLARI

Yapılaşmaya uygun imar durumu ile dikkat çeken her iki arsa bedavadan biraz pahalı fiyatı ile dikkat çekiyor.

1. Arsa:

a. Yüzölçümü: 129,04 m²

b. Toplam Fiyat: 40.000,00 TL

c. m² Fiyatı: 309,98 TL

d. Pafta / Ada / Parsel: 134/3

e. Geçici Teminat Bedeli: 12.000,00 TL

f. İhale Tarihi ve Saati: 21.08.2024, 11:10

g. İletişim: (388) 611 30 98





2. Arsa:

a. Yüzölçümü: 163,07 m²

b. Toplam Fiyat: 51.000,00 TL

c. m² Fiyatı: 312,75 TL

d. Pafta / Ada / Parsel: 134/4

e. Geçici Teminat Bedeli: 15.300,00 TL

f. İhale Tarihi ve Saati: 21.08.2024, 11:00

g. İletişim: (388) 611 30 98





Niğde'nin gelişmeye yatkın olmaya başladığı son yıllarda artan konut ihtiyaçlarına istinaden bu asaların değer kazanma olasılığı oldukça yüksek dururken, özellikle de ev yap otur şeklinde düşünülen alımlar, fiyatların uygunluğu ile tercih ediliyor.