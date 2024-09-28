Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Ülkemizde trafik güvenliğinin sağlanması adına trafik kuralları belirlenmiş bulunmaktadır. Trafik kuralları ise her sene yeniden değerleme oranına istinaden artış gösteriyor. Özellikle de hız sınırının aşılması ile alakalı mevzuatlarda yüklü ceza kesilmesi sağlanırken, yeni alınan karar, trafikte hız limitini aşarak radar cezalarına maruz kalan sürücüleri ilgilendiriyor. İzmir'deki Menemen Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan emsal karar, hız sınırını yalnızca 3 kilometre aşan sürücüler için verilen cezalara yönelik olabileceği belirtilirken, ceza alan sürücünün geri ödeme talebini gündeme çıkarmış bulunuyor.

HATA PAYINDAN RADAR CEZASI İPTAL OLDU

Menemen Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararda, hız tespit cihazlarında %2'lik bir hata payı olduğu ifade edilirken, söz konusu karar, hız sınırını sadece birkaç kilometre aşan sürücülerin lehine işleyebilecek. İzmir’de bir avukat, 3 km/s hız sınırını aştığı için aldığı cezayı mahkemeye taşıdı ve itirazı kabul edildi. Kararda, hız tespit cihazlarındaki hata payının önemli bir kriter olduğu vurgulandı.

Hız sınırını %2’lik hata payı ile %10'luk hız toleransı bir araya getirildiğinde, belirli bir sınırı aşan sürücüler için kesilen trafik cezalarının iptali mümkün hale gelirken, milyonlarca sürücünün bu durumdan faydalanabileceği de ifade edildi. Alınan karar, geçmişte kesilen radar cezaları için geri ödemelerin de kapısını aralarken, birçok sürücünün, ödedikleri cezalara dair iade talepleri için harekete geçeceği tahmin ediliyor.



