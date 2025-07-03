Minik Ressam Deren Aral'ın İlk Sergisi 'Deren'in Düş Bahçesi' Açıldı

Minik Ressam Deren Aral'ın İlk Sergisi Ziyarete Açıldı

Henüz 6 yaşındaki minik ressam Deren Aral, "Deren'in Düş Bahçesi" adlı ilk kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Bu etkileyici sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Sultanahmet Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi'nde ziyarete açıldı.

Yaklaşık yedi aydır resim dersi alan Deren Aral'ın sergisinde toplamda 20 eser yer alıyor. Londra'da 20 Mart 2019'da dünyaya gelen minik sanatçı, sanatla olan bağını bir oyun alanı gibi görmekte. Eğitimine İstek Vakfı Semiha Şakir Okulu'nda devam eden Aral, özel resim dersleri de alarak yeteneğini geliştirmekte.

Deren Aral'ın eserleri, çocukların özgüvenine, estetik algısına ve duygusal ifade becerilerine ne denli katkı sağladığını gözler önüne seriyor. Sanatçının eserlerinde, çocukluğun içten, filtresiz ve derinlikli bakışı dikkat çekiyor.

“Deren’in Düş Bahçesi”, yalnızca bir çocuğun sanatla kurduğu samimi ilişkiyi belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda sanatın bir çocukta nasıl güçlü bir ifade biçimine dönüşebileceğini sergiliyor.

Minik ressam Deren Aral, ilk kişisel sergisi "Deren'in Düş Bahçesi" ile sanatseverlerle buluştu. Henüz 6 yaşındaki çocuk ressamın eserleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü desteğiyle Sultanahmet Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi'ndeki sergide ziyarete açıldı. Yaklaşık yedi aydır resim dersi alan Aral'ın 20 eserine sergide yer verildi.

Minik ressam Deren Aral, ilk kişisel sergisi "Deren'in Düş Bahçesi" ile sanatseverlerle buluştu. Henüz 6 yaşındaki çocuk ressamın eserleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü desteğiyle Sultanahmet Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi'ndeki sergide ziyarete açıldı. Yaklaşık yedi aydır resim dersi alan Aral'ın 20 eserine sergide yer verildi.