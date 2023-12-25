Mis gibi kokusu tüm evi saracak! Bademli kurabiye tarifiyle misafirleriniz mest olacak

Bademli kurabiye tarifi, tereyağı, çiğ badem ve basit malzemelerle pratik bir şekilde hazırlanan, misafirlerinizin favorisi olacak nefis bir lezzet sunuyor. Tarif sadece 15 dakikada hazırlanabilir ve yumuşacık hamuru, çıtır badem içi ve lezzetli çikolata süslemesiyle öne çıkıyor.

Mis gibi kokusu tüm evi saracak! Bademli kurabiye tarifiyle misafirleriniz mest olacak
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Bademli kurabiye tarifi, sadece 15 dakikada hazırlanabilen ve efsane bir lezzete sahip olan bir atıştırmalık alternatifini sunmaktadır. Bu lezzetli kurabiyeler, tereyağı, çiğ badem ve basit malzemelerle kolayca yapılabilir, nefis tadı ve pratik yapımıyla misafirlerin favorisi olabilir. İşte tarifin detayları: İşte detaylar...

Bademli kurabiye tarifi

BADEMLİ KURABİYE TARİFİ

Tarif için gereken malzemeler şu şekildedir:

150 gram tereyağı

Bir çay bardağı toz şeker

Bir adet yumurta

Bir  paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

İki su bardağı un

Bir su bardağı çiğ badem

Bademli kurabiye tarifi

 

Bademli kurabiye tarifinin başlangıcı, çiğ bademleri rondoda un kıvamına gelinceye kadar çekmekle başlıyor. Ardından oda sıcaklığındaki tereyağı, toz şeker, yumurta, kabartma tozu, vanilya ve bir miktar un karışımını uygun bir kaba alıp, malzemeleri yoğurarak ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde etmeye odaklanıyoruz.

İnce çekilmiş bademleri hamura ilave edip tekrar yoğurun. Hamurdan ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru iki eşit parçaya ayırın ve bir parçayı merdane yardımıyla açın. Açılan hamuru keskin bir bıçak veya hamur kesici ile kenarlardaki fazlalıkları temizleyerek kare şeklinde kurabiyeler elde edin.

Bademli kurabiye tarifinde, süsleme aşamasında kullanılacak badem ölçüsü ile hamur kare şeklinde kesilir. Kesilen hamurlar fırın tepsisine yerleştirilir ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika kadar pişirilir. Hafif pembeleşen kurabiyeler fırından çıkartıldıktan sonra soğuduktan sonra pudra şekeri serperek veya çikolata ve bademle isteğe bağlı olarak süslenerek servis edilebilir.

Bu tarifle toplamda 51 adet nefis bademli kurabiye elde edilebilir. Afiyet olsun!

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