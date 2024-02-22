MSB 16 Bin Sözleşmeli Er Alımı Yapıyor Başvuru Tarihleri ve Detayları Belli Oldu

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN SÖZLEŞMELİ ER ALIMI İÇİN YENİ DUYURU

Askeri kadrolar için yeni bir fırsat doğdu. Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli er alım sürecinin detaylarını ve tarihlerini açıkladı. İşte adayların bilmesi gerekenler.







Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli er alımı ilanını duyurdu. 16 bin sözleşmeli er alımı için başvuru süresi dolmuştu. Başvuru yapan adaylar için MSB Sözleşmeli er seçim tarihlerini açıkladı.

• MSB sözleşmeli er alım Sözleşmeli Er Seçim Tarihleri:

Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Seçim işlemini 26 Şubat-08 Mart 2024 (29 Şubat-01 Mart 2024 tarihleri dışında) tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) alanında yapacaktır.

• MSB sözleşmeli er alım Seçim Aşamaları:

a. Evrak Teslim,

b. Fiziki Ölçüm (Boy ve kilo oranlarının belirlenmesi),

c. Fiziki Yeterlilik Testi [mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)],

ç. Mülakat,

d. Hastane sevki şeklindedir.

Seçim Sırasında Gerekli Belgeler:

a. Bir adet dosya içerisinde başvuru kılavuzunda yazan belgeleri, sırayla yerleştirip ve dosyanın önüne kalemle T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazmak,

b. FYT sınavlarına girmek için eşofman, şort ve spor ayakkabısı gibi eşyaları (Mülakata da spor kıyafeti ile girilebilir),

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) aldıkları "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu"nu getirmek.

• MSB sözleşmeli er alım Başvuru Sonuçları Belli Oldu!

Başvuru sonucunuzu e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim bölümünden görebilirsiniz. Giriş yapmak için burayatıklayınız…

• MSB sözleşmeli er alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 14 Mart 2024 tarihinde açıklandı.

• MSB sözleşmeli er alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından sonuçları öğrenebilirler.

• MSB sözleşmeli er alımı için hangi belgeler gerekiyor?

Başvuru kılavuzunda belirtilen belgelerin dosyalanmış hali, FYT sınavları için eşofman, şort ve spor ayakkabı, "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu"