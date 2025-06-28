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Muğla'da 4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali, yerel lezzetler ve etkinliklerle büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 20:24
Muğla'da 4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Muğla'da 4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali Gerçekleşti

Muğla'nın Menteşe ilçesi, bu yıl 4. kez düzenlenen Geleneksel Düğün Yemekleri Festivaline ev sahipliği yaptı. Slow Food (Muğla Yavaş Yemek Topluluğu) tarafından organize edilen festival, Kurşunlu Meydanı İnsan Hakları Parkı'nda kurulan Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı ile başladı.

Festivalin Etkinlikleri ve İhtişamı

Festivalin devamında, Yağcılar İşhanı'ndaki kapma yarışı ile eğlenceli anlar yaşandı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, İnsan Hakları Parkı'ndaki stantları ziyaret ederek geleneksel tatlardan örnekler aldılar.

Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki Şadırvan Meydanında gerçekleştirilen Çocuk Tiyatrosu etkinliği ve aynı meydanda düzenlenen Muğla Keşkeği Partisi katılımcılardan büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, esnaf lokantalarında yerel lezzetler arasında yer alan yahni, keşkek, yoğurtlama, pilav ve zerdenin tadına bakma fırsatı buldular.

Geleneksel Geleneklerin Yaşatılması

Etkinlikler kapsamında, Yağcılar İşhanı'ndaki damat evinden Gastro Muğla'daki kız evine kadar Yörük geleneklerine uygun bir gelin alma ritüeli düzenlendi. Ritüel sırasında gelin ve damada kına yakıldı, zeybek oynandı ve gelin ata bindirildi.

Festivalin Görsel Yüzü

Festivalde ayrıca, Tarihi Arasta Çarşısı'nda "Gazeteci Gözünün" isimli fotoğraf sergisi açıldı. Etkinlik, Kurşunlu Meydanı İnsan Hakları Parkı'nda düzenlenen Ege konseri ile sona erdi.

Slow Food Muğla Topluluğu'nun Mesajı

Slow Food Muğla Topluluğu Sözcüsü Gürkan Tetik, Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali'nin bu yıl uluslararası bir boyuta taşındığını vurguladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'na festivalin gerçekleşmesine katkılarından dolayı teşekkür etti. Tetik, "Tarihi Arasta Çarşısı bizim için çok önemli. Burada hem gastronomi hem de sanat faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Festivalin daha nicelerini hep birlikte yapmayı umuyoruz," dedi.

Slow Food Muğla Topluluğu ayrıca, her cumartesi ata tohumuyla üretilen, ilaç, GDO ve plastik içermeyen ürünlerin yer aldığı bir pazar kurduklarını belirterek, "Lütfen destek olun. Çocuklarımıza doğru, güzel ve sağlıklı beslenmeyi anlatalım," diye ekledi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" düzenlendi. Etkinlikler...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, Yağcılar İşhanı'ndaki damat evinden, Gastro Muğla'daki kız evinde Yörük geleneklerine uygun gelin alma ritüeli düzenlendi. Burada gelin ve damada kına yakıldı, zeybek oynandı, ardından gelin ata bindirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" düzenlendi. Etkinlikler...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, Yağcılar İşhanı'ndaki damat evinden, Gastro Muğla'daki kız evinde Yörük geleneklerine uygun gelin alma ritüeli düzenlendi. Burada gelin ve damada kına yakıldı, zeybek oynandı, ardından gelin ata bindirildi.

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