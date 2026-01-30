Muğla'da Üreticilere Yeni Destek Modelleri ve Dijital Tarım Tanıtıldı

Muğla'da üreticilere yeni destekleme modelleri ve dijital uygulamalar tanıtıldı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri teknik personelleri tarafından Muğla'nın tüm ilçelerinde düzenlenen üretici toplantıları, yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleştirildi. Toplantılar, üreticilerle doğrudan iletişim kurularak saha ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirme amacı taşıdı.

Toplantılarda öne çıkan konular

Etkinliklerde, tarım ve hayvancılık alanındaki güncel uygulamalar ile yasal süreçlere ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Özellikle Hayvansal Üretim Planlaması ve yeni destekleme modelleri üzerine yürütülen çalışmalar ayrıntılı biçimde anlatıldı. Uzmanlar, sürdürülebilir üretim için planlı üretimin gerekliliğini vurguladı.

Kayıt sistemleri ve dijital geçiş

Hayvancılık faaliyetlerinin kayıt altına alınmasında kritik rol oynayan Türk-VET sistemine kayıtlılığın önemi öne çıkarıldı. Ayrıca dijital tarım uygulamalarının yaygınlaşması hedefiyle geliştirilen Tarım Cebimde uygulaması tanıtıldı ve üreticilerin uygulama üzerinden gerçekleştirebilecekleri işlemler hakkında bilgi verildi.

Yasal yükümlülükler, sigorta ve saha uygulamaları

Toplantılarda üreticilerin yasal yükümlülükleri, hayvancılıkta verimliliği artıran uygulamalar ve suni tohumlamada kayıt zorunluluğu ele alındı. Muhtemel risklere karşı üreticiyi güvence altına alan TARSİM (Tarım Sigortaları) uygulamaları örneklerle açıklanarak sigortanın önemi vurgulandı. Teknik personeller ayrıca hayvan sağlığı ve yetiştiricilik uygulamalarına ilişkin sahaya yönelik pratik bilgileri paylaştı.

Genel değerlendirmede, düzenlenen toplantıların üreticilere yol gösterici olduğu ve dijitalleşme ile kayıt mekanizmalarının güçlendirilmesinin tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliği destekleyeceği belirtildi.

