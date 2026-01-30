Muğla'da Üreticilere Yeni Destek Modelleri ve Dijital Tarım Tanıtıldı

Muğla'da düzenlenen üretici toplantılarında Hayvansal Üretim Planlaması, yeni destek modelleri, Türk-VET, Tarım Cebimde ve TARSİM anlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:37
Muğla'da Üreticilere Yeni Destek Modelleri ve Dijital Tarım Tanıtıldı

Muğla'da üreticilere yeni destekleme modelleri ve dijital uygulamalar tanıtıldı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri teknik personelleri tarafından Muğla'nın tüm ilçelerinde düzenlenen üretici toplantıları, yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleştirildi. Toplantılar, üreticilerle doğrudan iletişim kurularak saha ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirme amacı taşıdı.

Toplantılarda öne çıkan konular

Etkinliklerde, tarım ve hayvancılık alanındaki güncel uygulamalar ile yasal süreçlere ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Özellikle Hayvansal Üretim Planlaması ve yeni destekleme modelleri üzerine yürütülen çalışmalar ayrıntılı biçimde anlatıldı. Uzmanlar, sürdürülebilir üretim için planlı üretimin gerekliliğini vurguladı.

Kayıt sistemleri ve dijital geçiş

Hayvancılık faaliyetlerinin kayıt altına alınmasında kritik rol oynayan Türk-VET sistemine kayıtlılığın önemi öne çıkarıldı. Ayrıca dijital tarım uygulamalarının yaygınlaşması hedefiyle geliştirilen Tarım Cebimde uygulaması tanıtıldı ve üreticilerin uygulama üzerinden gerçekleştirebilecekleri işlemler hakkında bilgi verildi.

Yasal yükümlülükler, sigorta ve saha uygulamaları

Toplantılarda üreticilerin yasal yükümlülükleri, hayvancılıkta verimliliği artıran uygulamalar ve suni tohumlamada kayıt zorunluluğu ele alındı. Muhtemel risklere karşı üreticiyi güvence altına alan TARSİM (Tarım Sigortaları) uygulamaları örneklerle açıklanarak sigortanın önemi vurgulandı. Teknik personeller ayrıca hayvan sağlığı ve yetiştiricilik uygulamalarına ilişkin sahaya yönelik pratik bilgileri paylaştı.

Genel değerlendirmede, düzenlenen toplantıların üreticilere yol gösterici olduğu ve dijitalleşme ile kayıt mekanizmalarının güçlendirilmesinin tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliği destekleyeceği belirtildi.

TARIM VE ORMAN PERSONELİNDEN ÜRETİCİLERE KAPSAMLI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

TARIM VE ORMAN PERSONELİNDEN ÜRETİCİLERE KAPSAMLI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

TARIM VE ORMAN PERSONELİNDEN ÜRETİCİLERE KAPSAMLI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil'in Halter Gururu: Hatice Cellat ve Edanur Yılmaz Türkiye 3’üncüsü
2
Samsunlu doktor fotoğrafçı donmuş gölde kampı drone'la kaydetti
3
Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağış: Görüş 20-25 Metreye Düştü
4
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde 90 Personel İçin Noter Huzurunda Kura
5
Tahmazoğlu, YKS'de İlk Bine Giren Gençlerle Buluştu
6
Köklerden Geleceğe: AK Parti Erzurum Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'na Yoğun Katılım
7
Eyyübiyeli Minik Karateci Mehmet Ali Ataş Türkiye İkincisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları