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Muğla ve Antalya'da Plajlarda Yoğunluk Başladı

Muğla'nın Bodrum ve Antalya'nın Kemer ilçesinde sıcak havalarda plajlar dolup taştı, turistler su sporlarıyla eğlendi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 15:56
Muğla ve Antalya'da Plajlarda Yoğunluk Başladı

Muğla ve Antalya'da Plajlarda Yoğunluk Başladı

Muğla ve Antalya’da tatilciler, sıcak hava ile birlikte plajlarda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü Bodrum’da, hem tatilciler hem de bölge sakinleri denize girmekte ve güneşin tadını çıkarmaktadır.

Bodrum'da Hareketli Plajlar

Bodrum’un turistik tesislerle dolu sahil kesimlerinde, tatilcilerin plajlarda yarattığı hareketlilik dikkat çekiyor. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğun kalabalıklar gözlemleniyor. Bazı tatilciler sıcak havada denize girerek serinlerken, bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor. Su sporları tutkunları ise Bitez açıklarında yelken sporu ile eğlenceli anlar yaşıyor.

Kemer'deki Yoğunluk

Öte yandan, Antalya’nın Kemer ilçesinde de benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece olduğu bölgede; yerli ve yabancı turistler, denizde ve otellerin havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Adrenalin tutkunları, deniz paraşütü ile havalanarak ve jet ski yaparak heyecan dolu saatler geçiriyor.

Sahillerdeki turistik işletmeler, artan yoğunluk ile birlikte dolup taşarken, tatilcilerin keyifli anlarına tanıklık etmekte.

Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahillerde...

Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahillerde hareketlilik yaşandı. Bölge sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, denizde ve otellerin havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahillerde...

Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahillerde hareketlilik yaşandı. Bölge sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, denizde ve otellerin havuzlarında serinlemeye çalıştı.

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