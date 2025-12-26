DOLAR
Murat Kurum COP Başkanı olarak atandı: 'Onur duydum'

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla COP Başkanı atanmasından duyduğu onuru paylaştı; COP31'in Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 08:03
Murat Kurum COP Başkanı olarak atandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından COP Başkanı olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kurum'un açıklaması

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum. COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur. Ben inanıyorum ki; ülkemiz, siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplumuyla, milletimizle 86 milyon hep birlikte, bu tarihi fırsatı mazlum coğrafyalar ve dünyamız lehine kullanacaktır. COP31 başkanlığımızın ülkemiz, milletimiz, dünyamız için hayırlı olsun."

Kurum'un paylaşımı, COP31 ev sahipliğinin Türkiye'yi uluslararası iklim siyasetinde ön plana çıkaracağına dair mesajlar içeriyor ve ülke çapında birlik çağrısı yapıyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

