Germencik’te Yeni Yıl Öncesi Zabıta Denetimleri Sıklaştı

Germencik Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi zincir marketler ve fırınlarda fiyat, hijyen ve ürün güvenliği denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:01
Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde zincir marketler ve fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Denetim Kapsamı

Denetimler kapsamında ekipler; fahiş fiyat uygulamaları, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, hijyen şartları ve ürün kalite standartları üzerinde titizlikle incelemelerde bulunuyor. Raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılırken, ürün etiketlerinin mevzuata uygunluğu da kontrol ediliyor.

Özellikle gıda güvenliğine yönelik yapılan denetimlerde, fırınlarda üretim alanları, ekmek ve unlu mamullerin saklama şartları ile çalışanların hijyen kurallarına uyumu detaylı şekilde inceleniyor. Kurallara uymayan işletmeler hakkında ise gerekli uyarılar yapılarak, mevzuat çerçevesinde işlem uygulanıyor.

Belediye Açıklaması

Germencik Belediyesi yetkilileri, denetimlerin yıl boyunca sürdüğünü ancak yılbaşı gibi yoğun alışveriş dönemlerinde daha da sıklaştırıldığını belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerinin önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Burak Zencirci "Zabıta ekiplerimiz, ilçe halkının sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Halk sağlığını korumak, fırsatçılığın önüne geçmek aynı zamanda işini layıkıyla yapan esnaflarımızın da hakkını teslim etmek için dikkat ve hassasiyetle denetim faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Şimdiden tüm esnaf ve vatandaşlarımıza iyi yıllar diliyorum"

