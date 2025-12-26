DOLAR
Düzce'de Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı İnşaatı Hızlandı

Düzce Belediyesi'nin Aziziye Mahallesi'ndeki Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı'nda çatı kaplama ve zemin beton çalışmaları sürüyor; proje belediyenin öz kaynaklarıyla finanse ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:04
Düzce'de Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı İnşaatı Hızla İlerliyor

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi'nde inşa edilen Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediyenin öz kaynaklarıyla yürütülen inşaatta, çatı kaplama ve zemin betonu dökme işlemleri sahada sürdürülüyor.

Projede Son Durum

Modern pazaryeri anlayışıyla hayata geçirilen projenin, Düzce Belediyesi'nin üçüncü pazaryeri yatırımı olması planlanıyor. Çelik konstrüksiyon yapının çatısı tamamıyla sandviç panelle kapatılırken, zemin betonlama çalışmaları ekipler tarafından devam ettiriliyor.

Proje Detayları ve Özellikler

Yapı, toplam 3 bin 800 metrekare alana sahip olacak; 20 metre eninde, 190 metre boyunda ve 6 metre yüksekliğinde planlandı. Pazaryerinde her biri 3x5 metre ölçülerinde 138 tezgah yer alacak.

Vatandaşların ve esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar arasında otopark alanları, bay-bayan ve engelli tuvaletleri, bebek bakım odası, mescit, zabıta noktası ve çay ocağı bulunuyor.

Hedef ve Kapanış

Tuhafiyeci esnafının daha modern ve konforlu ortamlarda çalışması ile vatandaşların düzenli bir alışveriş deneyimi yaşaması amaçlanan proje, kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılmayı hedefliyor.

