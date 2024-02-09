Muz ve çikolatayla 5 dakikada mozaik pastanız hazır! Misafirleriniz bu tarife bayılıp gidecek
Evde muz ve çikolatanız varsa 5 dakikada mozaik pastanız hazır olacak. Tatlı krizlerinize son verecek bu tarif misafirlerinizin de bayıla bayıla tüketici bir lezzet olacak. İşte muz ve çikolatayla yapacak olduğunuz kolay mozaik pasta tarifi…
Eğer evde muzunuz ve çikolatanız varsa yalnızca 5 dakikada hazırlayacağınız, kesinlikle pişirmeyeceğiniz harika bir tarifle karşınızdayız. Gece tatlı krizlerinizi bastıracak, çikolatanın ve muzun lezzetini boğulacağınız bu harika tarif misafirlerimizin de vazgeçilmez lezzeti olacak. Evinizde bulunan malzemelerle hazırlayacağınız lezzetli mis gibi kolay mozaik pasta tarifi…
KOLAY MOZAİK PASTA TARİFİ MALZEMELERİ
- 3 tane muz
- Yarım paket petibör bisküvi
- Yarım portakal rendesi
- 80 gr ölçüsünde sütlü çikolata
- 80 gr ölçüsünde bitter çikolata
Üzeri için;
- Beyaz çikolata rendesi
KOLAY MOZAİK PASTA NASIL YAPILIR?
- İlk olarak çikolatalarımızı benmari usulü eritelim ve muzları çatalla iyice ezerek hazırlayalım.
- Bisküvilerimizi de ufalayıp hazır hale getirelim.
- Erimiş çikolatanın içine ezilmiş muzları ve ufalanmış bisküvileri ekleyip karıştıralım. Hazırladığımız karışımı kalıba streç film serip dökelim.
- Döktüğümüz karışımımızı düzgün bir şekilde yayalım.
- Karışımı kalıba döktükten sonra yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında bekletelim. Sonrasında sunum tabağına ters çevirerek çıkartalım ve üzerine rendelenmiş beyaz çikolata serpelim. Dilimleyerek servis yapabiliriz.