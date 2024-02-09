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Muz ve çikolatayla 5 dakikada mozaik pastanız hazır! Misafirleriniz bu tarife bayılıp gidecek

Muz ve çikolatayla 5 dakikada mozaik pastanız hazır! Misafirleriniz bu tarife bayılıp gidecek Evde muz ve çikolatanız varsa 5 dakikada mozaik pastanız hazır olacak. Tatlı krizlerinize son verecek bu tarif misafirlerinizin de bayıla bayıla tüketici bir lezzet olacak. İşte muz ve çikolatayla yapacak olduğunuz kolay mozaik pasta tarifi…