Müzeciler 'Yaşayan Miras ve Müzeler Kapasite Geliştirme Çalıştayı'nda Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda, müze yöneticileri ve bu alanda uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen 'Topluluk Temelli Envanterleme: Yaşayan Miras ve Müzeler Kapasite Geliştirme Çalıştayı' başladı.

Çalıştay, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesinde faaliyet gösteren Güneydoğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bölgesel Merkezi, Geleneksel Sanatlar Derneği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle düzenleniyor. Etkinlik, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılışta Önemli Vurgular

Çalıştayın açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen, Türkiye’nin müzecilik alanında son yıllarda kaydettiği önemli ilerlemelere dikkat çekti. "Yaşayan miras ve yaşayan müze" kavramlarının önemine vurgu yapan Erkmen, Türkiye’deki somut olmayan kültürel miras müzelerine destek vereceklerini belirtti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, geçmişte düzenledikleri gölge oyunu ile kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. Boz, "Kendi öz kültürümüzden kopmadan, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışıyoruz. Somut olmayan kültürel mirasa sahip çıkıyoruz," dedi.

Pratik ve Teorik Eğitim Fırsatı

Konuşmaların ardından, Bakanlığa bağlı ve özel müzelerin yöneticileri ile müzecilik alanında çalışan akademisyenler, çalıştayın eğitici programına katıldılar. Toplam 45 katılımcının yer aldığı eğitim programı, Güneydoğu Avrupa Bölgesel Merkezinden gelen eğitmenlerin rehberliğinde 3 gün boyunca sürecek.

Katılımcılar, topluluk temelli envanter süreçleri, müzecilikte yeni yaklaşımlar ve kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımındaki rolü gibi konularda bilgi edinme fırsatı bulacaklar. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek.

Ayrıca, çalıştay süresince düzenlenecek alan gezileri ile katılımcılar, yerel müzeler ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarıyla doğrudan etkileşimde bulunarak, bu mirası yerinde deneyimleme şansını yakalayacaklar.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, müze yöneticileri ile bu alanda çalışan akademisyenlerin katıldığı "Topluluk Temelli Envanterleme: Yaşayan Miras ve Müzeler Kapasite Geliştirme Çalıştayı" başladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Zülgaip Akkuş, YTB Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, müze yöneticileri ile bu alanda çalışan akademisyenlerin katıldığı "Topluluk Temelli Envanterleme: Yaşayan Miras ve Müzeler Kapasite Geliştirme Çalıştayı" başladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Zülgaip Akkuş, YTB Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşma yaptı.