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Nazım Hikmet'in 'Kuvayi Milliye Destanı' Bursa'da Sahnelendi

Nazım Hikmet'in 'Kuvayi Milliye Destanı' oyunu Bursa'da sanatseverlerin ilgisiyle sahnelendi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 05:30
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 05:30
Nazım Hikmet'in 'Kuvayi Milliye Destanı' Bursa'da Sahnelendi

Nazım Hikmet'in Unutulmaz Eseri Bursa'da

Usta şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın kaleme aldığı 'Kuvayi Milliye Destanı' oyunu, Bursa'da sanatseverlerle buluştu.

Etkinliğin Detayları

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun yönetmenliğini Serkan Çetinkaya üstlenirken, ritim ve ışık tasarımını da Cenk Usta gerçekleştirdi.

Geceye Katılanlar için Önemli Bir Amaç

Koza Lions Kulübü Sanat Ekibi tarafından düzenlenen gecede, elde edilen gelirin Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Hacı Mehmet Zorlu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi için mutfak atölyesi kurulması amacıyla bağışlandığı belirtildi.

Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu Bursa'da sanatseverlerle...

Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu Bursa'da sanatseverlerle buluşturuldu.

Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu Bursa'da sanatseverlerle...

Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu Bursa'da sanatseverlerle buluşturuldu.

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