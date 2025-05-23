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Nevşehirli Polis Memuru Kaligrafi ile Stres Atıyor

Nevşehir’deki polis memuru Tarık Sakarya, iş stresini kaligrafi sanatı ile atarak hem kendini geliştiriyor hem de rahatlıyor.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:37
Nevşehirli Polis Memuru Kaligrafi ile Stres Atıyor

Nevşehirli Polis Memurunun Sanata Dönüşen Hobisi

Nevşehir'de görev yapan 45 yaşındaki polis memuru Tarık Sakarya, iş stresinden uzaklaşmasının yollarını kaligrafi sanatıyla buldu. 2014 yılından beri polislik yapan Sakarya, boş zamanlarını değerlendirmek ve rahatlamak amacıyla bu sanata yöneldi.

Kaligrafi Kursuyla Yeni Bir Hobi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Sakarya, Ocak ayında Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kaligrafi kursuna katıldı. Bu kurs, onun hem sanata ilgi duymasını sağladı hem de iş stresini atmasına yardımcı oldu.

Sevgiyle Yapılan Meslek

Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ülkesi için daha iyi hizmet yapabileceği inancıyla” polislik mesleğini tercih ettiğini belirtti. “Mesleklerin sevgi gerektirdiğini” dile getiren Sakarya, “Sevdiğinizde yorgunluğu gözünüz görmüyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, tarihi belgelere ve kitabelere olan ilgisinin kaligrafiye yönelmesine de etki ettiğini söyledi.

Kaligrafi Terapi Oluyor

Sakarya, Latin alfabesindeki harflerin ana hatlarına bağlı kalarak farklı form ve yazı stillerinde çalıştığını ifade etti. İş ve aile hayatından arta kalan zamanlarında kursa katıldığını belirten Sakarya, “Bu, benim için aynı zamanda terapi oluyor. Beni, günün stresinden uzaklaştırarak bambaşka dünya ve hayallere götürüyor” dedi.

Ailesinin Desteği ve Gelecek Nesil

Kaligrafinin sadece yazı ile sınırlı olmadığını, tezhip, ebru ve karakalem teknikleri ile de bir bütünlük oluşturduğunu vurgulayan Sakarya, ailesinin kendisine destek verdiğini ve iki çocuğunun da kaligrafiye ilgi duymaya başladığını belirtti.

Nevşehir'de görev yapan 45 yaşındaki polis memuru Tarık Sakarya, iş stresinden uzaklaşmak ve...

Nevşehir'de görev yapan 45 yaşındaki polis memuru Tarık Sakarya, iş stresinden uzaklaşmak ve rahatlamak amacıyla boş zamanlarında kaligrafi sanatıyla ilgileniyor.

Nevşehir'de görev yapan 45 yaşındaki polis memuru Tarık Sakarya, iş stresinden uzaklaşmak ve...

Nevşehir'de görev yapan 45 yaşındaki polis memuru Tarık Sakarya, iş stresinden uzaklaşmak ve rahatlamak amacıyla boş zamanlarında kaligrafi sanatıyla ilgileniyor.

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