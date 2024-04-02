Nisan ayında hayatının aşkını bulacak 3 burç! 1-25 Nisan tariflerine dikkat

Nisan geldi. Her yer çiçeklerle donandı.Bu ay Güneş doğduğunda hangi burçlar mutluluğa doğru ilerliyor? İşte gökyüzünün desteklediği Nisan ayında yükselecek o burçlar. Detaylar haberimizde...







NİSAN GELDİ, AŞK GELDİ! ASTROLOG AYGÜL AYDIN: 3 BURÇ İÇİN BIÇAK KEMİĞE DAYANDI, 4 BURÇ PARAYLA OYNAYACAK!



1-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Merkür gerilemesinin izinin ay boyunca bizi takip edeceğini söyleyen Astrolog Aygül Aydın'dan Nisan 2024 burcuna ilişkin yorumlar geldi. Hayatlarında yeni bir döneme gireceklere müjde veren Aydın, 21 Nisan'daki Uranüs-Jüpiter kavuşumuna dikkat çekti. İşte Aygül Aydın'ın Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak burçları için Nisan ayı yorumları, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık…

Nisan ayında gerçekleşecek astrolojik olaylar bizi nasıl etkileyecek? Ünlü astrolog Aygül Aydın, 12 burcu tek tek açıklıyor. Aygül Aydın, "Üç burç zorluklarla karşılaştı" diyerek, 1-25 Nisan tarihleri arasında Merkür gerilemesine hazırlıklı olunması uyarısında bulundu. Bakalım bu ay burçları neler bekliyor.





SEVGİLİ KOÇLAR VEYA YÜKSELEN BURCU KOÇ OLANLAR

Yılın en önemli güneş tutulması 8 Nisan akşamı burcunuzda gerçekleşecek. Ayrıca bu hareketli bir dönem, iki büyük gezegen 21 Nisan’da kavuşum yapıyor, aynı zamanda Satürn ve Satürn Ateşi de Balık burcunda buluşuyor. 10 Nisan. Bu 12. evinize denk geliyor.Yeni başlangıçlara doğru yeni adımlar atacaksınız, duygusal açıdan işler çok değişiyor. Çok para kazanacağınız ve en büyük hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz zamanı sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Yeni işbirlikleri kurabilir, yeni iş girişimlerine girişebilirler.





SEVGİLİ BOĞALAR VEYA YÜKSELEN BURCU BOĞA OLANLAR

Çok güzel bir aya başlıyoruz. 19 Nisan sonrası sizin zamanınızdır denilebilir. 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs Boğa burcunda tam olarak kavuşuyor. Hayatınızla ilgili çok hassas ve net kararlar alacağınız, emin adımlarla ilerleyeceğiniz bir aya giriyorsunuz. Sağlıkla ilgili şifa arıyorsanız, şifa bulabileceğiniz bir Nisan ayı sizi bekliyor.

Çok yakın arkadaşlarınızla bir yol ayrımına gelebilirsiniz. 1-25 Nisan arasında bir gerileme hareketi başlıyor. Bu gerileme hareketi aynı zamanda sizde çok fazla kaygıya neden olacak. Farkında olmadığınız olaylarla karşılaşabilirsiniz.





SEVGİLİ İKİZLER VEYA YÜKSELEN BURCU İKİZLER OLANLAR

Biliyorsunuz heyecanlı zamanlar başlamak üzere. Bu tutulma üzerinizde çok büyük bir etki yaratabilir, sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir ama aynı zamanda hayallerinizi de yok edebilir. Bu ay evlilik, nişan, bağlılık gibi kararlar alabilirsiniz. 19 ve 20 Nisan sizin için çok önemli olacak. Üzerinde çalıştığınız projeleri genişletmek istiyorsanız bu ay çevrenizdekilerden yardım almayı unutmayın.





SEVGİLİ YENGEÇLER VEYA YÜKSELEN BURCU YENGEÇ OLANLAR

Nisan ayı da sizin için farklı bir ay olacak. İşleri bu şekilde ayırırsınız. Bankacılıkla ilgili konular bu ayın konularından biri... Taşınma, yeniden yerleşme gibi konuların da gündeminizde olacağını düşünüyorum. 1-25 Nisan arasında Merkür gerilemesini deneyimleyeceksiniz. Mümkün olduğunca çok hızlı karar vermemeye, yeni insanlarla tanışmamaya veya çok fazla yeni adım atmamaya dikkat edin.





SEVGİLİ ASLANLAR VEYA YÜKSELEN BURCU ASLAN OLANLAR

Hayatınızla ilgili yeni kararlar almanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Sanki 2 ay boyunca gerçek bir kamyon çarpmış gibi çok yorulduğunuzu anlayabilirsiniz. Ayın başı daha güzel ve keyifli görünmeye başlarken, ayın 20'sinden sonra ikinci yarısında daha zorlu etkiler yaşayabilirsiniz. Mümkünse herkesin buluşmaya ve yaptığınız her işi yapmaya razı olmasını sağlamaya çalışın. ayın başı ve 20'sinden önce 19 Nisan, 20 Nisan, 21 Nisan günleri sizin için çok önemli olacak.





SEVGİLİ BAŞAKLAR VEYA YÜKSELEN BURCU BAŞAK OLANLAR

Ay başında gökyüzündeki birçok gezegen Koç burcuna geçecek ama ayın 20’sinden sonra Boğa enerjisi daha aktif olacak. Eğer iş yapıyorsanız veya alım-satım işindeyseniz bu sizin için zorlayıcı olabilir. Geçtiğimiz 2 ay boyunca sağlıkla ilgili bu sıkıntıları artık geride bıraktınız. 17-24 Nisan arasında aldığınız tekliflere, karşılaştığınız sorunlara ve olaylara dikkat edin. Ekonomik olarak 24 Nisan'dan sonra durum düzelecektir.





SEVGİLİ TERAZİ VEYA YÜKSELEN BURCU TERAZİ OLANLAR

8 Nisan'da Koç burcunda güneş tutulması, 25 Mart'ta ise ay tutulması yaşayacaksınız. Sanki orada bir şey için ödüllendiriliyorsunuz. Merkür gerilemesi sizin için yeni bir başlangıç. Artık işe yaramaz, sizi zayıflatan ve zihinsel olarak rahatsız eden her şeyi bırakma aşamasına giriyorsunuz.





SEVGİLİ AKREPLER VEYA YÜKSELEN BURCU AKREP OLANLAR

1-25 Nisan arasında yaptıklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Nisan ayı sonuna kadar kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Ay başında başladığınız her şey ay sonunda anlam kazanacak. Rüzgâr istenilen yöne dönüyor gibi görünüyor. Krize açık bir dönemdesiniz. 19-24 Nisan arası hayatınızın en önemli anları...





SEVGİLİ YAYLAR VEYA YÜKSELEN BURCU YAY OLANLAR

Nisan, sahneye çıkacağınız zamanı işaret ediyor. Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. 19 Nisan sonrasında yeni bir işletmenin faaliyete geçmesi, canlandırılması, başlatılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir şeyleri bırakıp yeni bir alana gitmek gibi. Bazı sorular yol ayrımına gelecektir.





SEVGİLİ OĞLAKLAR VEYA YÜKSELEN BURCU OĞLAK OLANLAR

Koç burcunda bir güneş tutulması yaşıyorsunuz. Şok edici ve travmatik olaylara hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Yeni bir iş bulabilir, yeni bir proje geliştirebilirsiniz. Nisan ayının aşk için harika bir zaman olduğu söylenebilir. Şaşırtıcı bir karşılaşma yaşayabilirsiniz.





SEVGİLİ KOVALAR VEYA YÜKSELEN BURCU KOVA OLANLAR

Mars Satürn finans evinizde buluşuyor. 24 Nisan ve 25-26 Nisan programlarına dikkat çekmek isterim. Aşk hayatınızla ilgili olarak özellikle 10 Nisan – 14 Nisan arası tanışacağınız kişiler veya özellikle 20 – 30 Nisan arası tanışacağınız kişiler sizi şu konularda yönlendirebilir:Uzun vadeli ilişkilere sizi götürebilir.





SEVGİLİ BALIKLAR VEYA YÜKSELEN BURCU BALIK OLANLAR

Uzun zamandır değer verdiğiniz şeyleri başarırsınız. 20-30 Nisan arası önemli ama unutm