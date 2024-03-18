Normal ekmeği bıraktıracak pita ekmeği tarifi! Yemesi lezzetli, yapması keyifli

Evde ev yapımı ekmek deneyimi yaşamak isteyenler için müthiş bir tarif var! Kendi pita ekmeğinizi hazırlayarak, fırının enfes kokularıyla buluşun. Hem pratik hem lezzetli bu tarif, evinizin mutfağını bir ekmek ustası gibi dönüştürecek.



Pita ekmeği yapımı oldukça basit ve keyifli bir süreç sunuyor. Malzemeleri toplayın ve bu enfes tarifi deneyerek, evde ekmek pişirmenin inceliklerini keşfedin. Siz de bu pratik tarifle, sağlıklı ve lezzetli pita ekmeği yapabilirsiniz.





SAĞLIKLI VE LEZZETLİ: EV YAPIMI PİTA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?





500 gram un, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı ılık su ile başlayın. Unu geniş bir kaseye alın ve ortasını havuz gibi açın. Ardından içine instant mayayı serpin ve üzerine tuzu ekleyin.

Yavaşça ılık suyu ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Eğer hamurunuz çok sertse biraz daha su ekleyebilirsiniz. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapatıp, ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar dinlendirin. Hamurunuz iki katına çıkana kadar bekleyin.

Dinlenen hamuru tezgaha alın ve üzerine un serpip tekrar yoğurun. Hamuru 6 eşit parçaya bölün. Her parçayı yuvarlayın ve üzerlerini nemli bir bezle örtüp 15 dakika daha dinlendirin.

Hamurları dinlendirdikten sonra unlu bir zeminde açarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine biraz un serpip çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Üzerleri hafifçe kızarana kadar kontrollü olarak pişirin.

Fırından çıkan mis gibi kokan pita ekmeklerini ılık bir şekilde servis yapabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ev yapımı pita ekmeği ile mutfağınıza ekmek fırını havası katın, afiyet olsun!