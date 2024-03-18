Bist 100
8.718,11 1%
DOLAR
32,3 0,54%
EURO
35,12 -0,02%
ALTIN
2.231,71 0,71%

Normal ekmeği bıraktıracak pita ekmeği tarifi! Yemesi lezzetli, yapması keyifli

Evde ekmek yapımı, mutfakta ustalıkla hünerlerinizi sergilemenin harika bir yoludur. Eğer fırından taze, nefis bir pita ekmeği kokusu yayılmışsa, bilin ki bu evin mutfağında mucizeler oluyor demektir! Pita ekmeği yapmak, lezzetli ve pratik bir seçenektir. İşte evde pita ekmeği yapmanın sırları!

Yayın Tarihi: 18.03.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 18:28
Normal ekmeği bıraktıracak pita ekmeği tarifi! Yemesi lezzetli, yapması keyifli

Evde ev yapımı ekmek deneyimi yaşamak isteyenler için müthiş bir tarif var! Kendi pita ekmeğinizi hazırlayarak, fırının enfes kokularıyla buluşun. Hem pratik hem lezzetli bu tarif, evinizin mutfağını bir ekmek ustası gibi dönüştürecek.

Pita ekmeği yapımı oldukça basit ve keyifli bir süreç sunuyor. Malzemeleri toplayın ve bu enfes tarifi deneyerek, evde ekmek pişirmenin inceliklerini keşfedin. Siz de bu pratik tarifle, sağlıklı ve lezzetli pita ekmeği yapabilirsiniz.

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ: EV YAPIMI PİTA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Evde ev yapımı ekmek deneyimi yaşamak isteyenler için müthiş bir tarif var! Kendi pita ekmeğinizi hazırlayarak, fırının enfes kokularıyla buluşun. Hem pratik hem lezzetli bu tarif, evinizin mutfağını bir ekmek ustası gibi dönüştürecek. Pita ekmeği yapımı

500 gram un, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı ılık su ile başlayın. Unu geniş bir kaseye alın ve ortasını havuz gibi açın. Ardından içine instant mayayı serpin ve üzerine tuzu ekleyin.

Yavaşça ılık suyu ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Eğer hamurunuz çok sertse biraz daha su ekleyebilirsiniz. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapatıp, ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar dinlendirin. Hamurunuz iki katına çıkana kadar bekleyin.

Dinlenen hamuru tezgaha alın ve üzerine un serpip tekrar yoğurun. Hamuru 6 eşit parçaya bölün. Her parçayı yuvarlayın ve üzerlerini nemli bir bezle örtüp 15 dakika daha dinlendirin.

Hamurları dinlendirdikten sonra unlu bir zeminde açarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine biraz un serpip çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Üzerleri hafifçe kızarana kadar kontrollü olarak pişirin.

Fırından çıkan mis gibi kokan pita ekmeklerini ılık bir şekilde servis yapabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ev yapımı pita ekmeği ile mutfağınıza ekmek fırını havası katın, afiyet olsun!

İLGİLİ HABERLER

Bankadan kredi çekmek isteyen eli boş dönecek! Artık en fazla bu kadar kredi verilecek!

Bankadan kredi çekmek isteyen eli boş dönecek! Artık en fazla bu kadar kredi verilecek!

Emekli desteğinde asgari ücretli de nasibini alacak! Yeni destek programı asgari ücretliyi ilgilendiriyor

Emekli desteğinde asgari ücretli de nasibini alacak! Yeni destek programı asgari ücretliyi ilgilendiriyor

Üniversiteden yeni mezun olanlara memurluk kapısı açıldı! SEEDK memur alımı yapacak!

Üniversiteden yeni mezun olanlara memurluk kapısı açıldı! SEEDK memur alımı yapacak!

İstanbulkart kullanıcılarına müjde: Ramazan boyunca hesabınıza trink 150 TL oruç desteği yatacak

İstanbulkart kullanıcılarına müjde: Ramazan boyunca hesabınıza trink 150 TL oruç desteği yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!
2
TÜBİTAK sınav şartsız memur alımı yapıyor! Başvuru ekranı açıldı: İşte aranan şartlar
3
Büyükşehir belediyesine 18-45 yaş arası personel alımı! KPSS şartı aranmayacak
4
İl Özel İdaresi personel alımı başvuruları açıldı! Başvuru şartları ve son tarih duyuruldu
5
Roketsan yüksek maaşla binlerce personel alacak! Yaş ve boy şartına uyanlara müjde
6
Özel günlerin kurtarıcısı köstebek pasta tarifi! Görünüşüyle ve tadıyla büyüleyecek
7
Üniversiteden yeni mezun olanlara memurluk kapısı açıldı! SEEDK memur alımı yapacak!

Özel günlerin kurtarıcısı köstebek pasta tarifi! Görünüşüyle ve tadıyla büyüleyecek

Bankalardan son dakika faizsiz kredi kararı! Aylık 1.666 TL taksitli kampanyayı kaçıran yandı!

An itibariyle 2 bin 797 TL- 4 bin 196 TL hesabınızda göreceksiniz: O duyuru yapıldı

ING Bank müşterisi olan IBAN'a baksın! SMS atana 800 TL yatacak

Üniversiteden yeni mezun olanlara memurluk kapısı açıldı! SEEDK memur alımı yapacak!

İstanbulkart kullanıcılarına müjde: Ramazan boyunca hesabınıza trink 150 TL oruç desteği yatacak

Normal ekmeği bıraktıracak pita ekmeği tarifi! Yemesi lezzetli, yapması keyifli

Emekli desteğinde asgari ücretli de nasibini alacak! Yeni destek programı asgari ücretliyi ilgilendiriyor

Oruç tutarken ağız kokusuna son! Bu yöntem ağız kokusunu bıçak gibi kesiyor

Tapusunda adı soyadı yazan panikleyecek! Bugünden itibaren tamamen değişti: Artık böyle yapılacak

Bankadan kredi çekmek isteyen eli boş dönecek! Artık en fazla bu kadar kredi verilecek!

Koltukları yeni alınmış gibi gösteren temizlik sırrı! Kir pislik ne varsa silgi gibi silecek