O illerde elektrik faturası ödeyenlere altın öneri! Bunu yapan faturanın yarısını öder

Elektrik Piyasası Kanunu'na göre ülkemizde "serbest tüketici" kavramı mevcuttur. Bu nedenle yıllık enerji tüketimi Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen tüketimi aşan her gerçek veya tüzel kişinin tedarikçi seçme hakkı bulunmaktadır. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2022 yılında tüketicilere yönelik serbest tavanın yıllık 1.100 kWh ve üzeri tüketim için olacağını açıkladı. Bu sayı her yılın başında EPDK tarafından yeniden değerlendirilerek gerekli görülmesi halinde azaltılır. İzmir, Antalya ve Muğla'da vatandaşlar hangi elektrik dağıtım şirketini seçebilecek İşte EPDK'nın yayınladığı 2024 yılı güncel listesi..

"İzmir'de EPDK lisanslı elektrik dağıtım şirketleri"

Baltech Elektrik Satış A.Ş.

Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş.

İdeal Perakende Elektrik Satış A.Ş.

Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Ensat Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret A.Ş.

Bornova Elektrik Enerjisi Tedarik Satış LDT. ŞTİ.

Ekvator Perakende Enerji Ticaret A.Ş.

Okka Enerji Elektrik Tedarik Toptan Satış İthalat ve İhracat A.Ş.

İzetaş İzmir Elektrik Tedarik A.Ş.

Vagus Enerji Çözümleri A.Ş.

"Muğla'da EPDK lisanslı elektrik dağıtım şirketleri"

Aristo Enerji A.Ş.

Sedsal Elektrik Enerjisi Toptan Satış LTD. ŞTİ.

Tekin Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış İthalat İhracat A.Ş.

Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.

"Antalya'da EPDK lisanslı elektrik dağıtım şirketleri"

CEO Yatırım Otelcilik Turizm Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Tam-Güç Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.