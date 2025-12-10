DOLAR
Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Ziraat Bankası Aralık 2025 kampanyasında emeklilere maaş bandına göre 5.000–12.000 TL promosyon; başvurular SMS, mobil, internet, ATM ve çağrı merkeziyle yapılabiliyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:13
Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonunda Son Günler

2025 yılının son çeyreğine girilirken bankacılık sektöründeki mevduat rekabeti emekli promosyonlarına yansıdı. Kamu bankalarının öncüsü Ziraat Bankası, Aralık 2025 itibarıyla promosyon tutarlarını güncelleyerek emeklilere yeni fırsatlar sundu.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarını kapsayan kampanya kapsamında, maaş taşıma taahhüdü karşılığında nakit destek paketleri yıl sonu harcamalarına katkı verecek şekilde açıklandı.

Aralık 2025 Ziraat Bankası Emekli Promosyon Tutarları

Banka, promosyon ödemelerini emeklinin eline geçen net maaş tutarına göre kademelendirdi. 2025 ödeme tablosu şu şekilde:

10.000 TL altı maaş alanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Bu ödemeler, emeklinin maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan almayı taahhüt etmesi karşılığında peşin olarak hesaplara yatırılmaktadır.

3 Yıllık Taahhüt Mantıklı mı?

Promosyonda dikkat çeken unsur, sunulan nakit tutarından çok taahhüt süresidir. Alınan 12.000 TL gibi bir tutarın önümüzdeki 3 yıldaki kümülatif enflasyon karşısında reel değer kaybı olabileceği değerlendiriliyor. Ancak bankaların uyguladığı cayma bedeli mekanizması, emeklilerin ilerleyen dönemlerde daha avantajlı kampanyalara geçiş yapabilmesine imkân tanıyor.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Başvuru Kanalları

Ziraat Bankası, şubelerdeki yoğunluğu azaltmak için kampanyada dijital kanallara ağırlık verdi. Emekliler maaş taşıma ve promosyon işlemlerini aşağıdaki kanallardan yapabilir:

SMS Yöntemi: 'PRO' yazıp bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numarası'nızı 4757'ye gönderin.

Ziraat Mobil Uygulaması

İnternet Bankacılığı

ATM'ler

Müşteri İletişim Merkezi

Detaylı bilgi ve başvuru için Ziraat Bankası iletişim kanalları ve resmi duyuruları takip edilmelidir.

