10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Kanal Bilgileri

10 Aralık 2025 futbol takvimi belli oldu. Avrupa futbolunun devleri sahne alıyor ve "Bugün maç var mı?" sorusunun yanıtı futbolseverler için net bir Evet. Gecenin en dikkat çeken mücadelesinde Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaşacak; temsilcilerimizin rakipleri ve Avrupa'nın önemli ekipleri de sahada olacak.

Günün Öne Çıkan Maçı

Futbolseverlerin en çok beklediği randevu, saat 23:00'te oynanacak Real Madrid – Manchester City karşılaşması. Bu dev mücadele ve diğer Avrupa maçları Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın Ajax sınavı saat 20:45'te başlayacak.

Maç Programı ve Yayın Bilgileri

Günün ilk saatlerinde TRT Spor ekranlarında özet görüntüler ve futbol gündemine dair programlar yer alacak.

07:45 - 16:00: Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Hollanda Eredivisie özetleri ile "Gündem Futbol" programı (Kanal: TRT Spor)

Dijital yayın platformu Tabii, gecenin en kritik maçlarına ev sahipliği yapacak.

Saat 20:45 Seansı:

20:45 - Karabağ – Ajax (Yayın: Tabii)

20:45 - Villarreal – Kopenhag (Yayın: Tabii)

Saat 23:00 Seansı (Dev Maçlar):

23:00 - Real Madrid – Manchester City (Yayın: Tabii) – Gecenin Maçı

23:00 - Club Brugge – Arsenal (Yayın: Tabii)

23:00 - Athletic Bilbao – PSG (Yayın: Tabii)

23:00 - Borussia Dortmund – Bodo/Glimt (Yayın: Tabii)

23:00 - Benfica – Napoli (Yayın: Tabii)

23:00 - Juventus – Pafos FC (Yayın: Tabii)

23:00 - Bayer Leverkusen – Newcastle United (Yayın: Tabii)

Kadın Futbolu

Saat 23:00'te Manchester United (K) – Lyon (K) mücadelesi şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maçlar Şifreli mi, Hangi Platformda?

10 Aralık Çarşamba günü oynanacak Avrupa maçlarının büyük çoğunluğu dijital platform Tabii üzerinden yayınlanacak. Özet programlar ve bazı özel yayınlar ise TRT Spor ekranlarında izlenebilecek.