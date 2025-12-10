FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) yılın en kritik toplantısına kilitlenmiş durumda. FOMC kararının ve FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yön belirleyeceği bu süreçte yatırımcılar olası bir faiz indirimi olup olmadığını merak ediyor.

Toplantı takvimi ve karar zamanı

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), para politikası değerlendirmesi için iki günlük bir zirve düzenleyecek. Toplantı 9 Aralık - 10 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek ve politika faiziyle ilgili kararın duyurulacağı tarih 10 Aralık 2025 Çarşamba olarak belirlendi. Kararın Türkiye saatiyle (T.S.İ) 21:00'de açıklanması bekleniyor.

Piyasa beklentileri

Analistler, FOMC'un mevcut faiz oranını sabit tutma olasılığının yüksek olduğunu öne sürerken, bazı kesimler riskli varlıklardaki baskıyı hafifletmek amacıyla sembolik bir 25 baz puanlık indirimin de masada olduğunu belirtiyor. Alınacak karar, dolar endeksi (DXY), ons altın, Borsa İstanbul (BIST) ve özellikle Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasaları üzerinde belirleyici etkiye sahip olacak.

Powell'ın açıklamaları ve 2026 projeksiyonları

Kararın hemen ardından gözler FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısına çevrilecek. Powell'ın, kararın gerekçelerini ayrıntılı şekilde açıklaması ve 2026 yılına ilişkin para politikası projeksiyonları (dot plot) ile ekonomik tahminleri paylaşması bekleniyor. Basın toplantısının Türkiye saatiyle 21:30 sularında başlaması öngörülüyor.

Arka plan: 2022'den beri süren para politikası

2022 yılının ilk çeyreğinde başlayan ve küresel finans piyasalarını sarsan agresif faiz artışı süreci, FED'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığının en somut göstergesi olmuştu. Bu şahin politikalar politika faizini hızla yükseltirken dolar endeksini rekor seviyelere taşıdı ve altın ile gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı oluşturdu. 2024 sonlarında enflasyonda görülen ılımlılaşma sinyalleri ise piyasada ilk kez güvercin beklentileri canlandırdı ve bu Aralık toplantısını daha kritik hale getirdi.

Sonuç olarak, 10 Aralık'taki karar ve hemen ardından gelecek Powell açıklamaları, 2026 para politikası görünümü açısından belirleyici olacak. Piyasalar, özellikle saat 21:00 ve 21:30'da gerçekleşecek açıklamalara odaklanmış durumda.