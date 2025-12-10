Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Emlak Müzayede Yarın Başlıyor: 45 İlde Tapu Heyecanı

Emlak Yönetim tarafından düzenlenen dev gayrimenkul müzayedesi için geri sayım sona erdi. 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde, Türkiye genelinde 45'ten fazla ilde toplam 340 lot açık artırmayla yeni sahiplerini bulacak.

Müzayede Takvimi ve Oturumlar

Merakla beklenen satış iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 10.30'da; ikinci oturum ise 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30'da başlayacak. Lot dağılımı şu şekilde planlandı: Lot 001-163 ilk gün, Lot 164-340 ikinci gün satışa sunulacak.

11 Aralık 2025 — Batı ve Sahil İlleri (Lot 001-163)

İlk oturumda batı ve sahil şeridindeki illerdeki taşınmazlar vitrine çıkacak. Yarın teklif verilebilecek iller şunlar:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova.

12 Aralık 2025 — Anadolu ve Karadeniz Satışları (Lot 164-340)

İkinci oturumda başkent ve iç-dogu illerindeki taşınmazlar için teklif alınacak. Cuma günü satışa çıkacak iller şunlar:

Adana, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak.

İnternetten Katılacaklar İçin Önemli Kurallar

Fiziki katılımın yanı sıra online başvuruların yoğun olması bekleniyor. Organizasyon şirketinin paylaştığı bilgilendirmeye göre, internetten katılacakların dikkat etmesi gereken esaslar şöyle:

Mavi Kalem Şartı: Şartname mutlaka mavi tükenmez kalemle ve el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı. Bilgisayar çıktısı veya siyah kalem kabul edilmeyebilir.

Sihirli Kelimeler: Belgenin her sayfasına ad-soyad yazılıp imzalanmalı ve mutlaka kişinin kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" ibaresi eklenmeli.

Tek Dosya Kuralı: Taratılan belgeler parça parça değil, tek bir PDF dosyası halinde ve maksimum 10 MB boyutunda sisteme yüklenmeli.

Şirketler İçin Kaşe: Tüzel kişilik adına katılanlar için her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası bulunmak zorunlu.

Dekont Detayı: Teminat bedelini başkası yatırdıysa, dekontun açıklama kısmında mutlaka gerçek katılımcının adı ve soyadı yer almalı.

Yılın son büyük yatırım fırsatlarından biri olarak görülen bu müzayede, toplam 340 lot ile geniş bir portföy sunuyor; yatırımcılar ve alıcılar için önemli fırsatlar barındırıyor.